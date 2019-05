Palermo in C: condanna ingiusta. Coloriamo di rosa la città per manifestare il nostro orgoglio e vicinanza alla squadra “

Palermo “La scelta della procura federale di condannare il Palermo alla retrocessione in serie C, non soltanto è ingiusta, ma ha dell’incredibile. Una sentenza che punisce una città ed una regione intera.”

Queste le parole di Domenico Bonanno, coordinatore dei giovani di Diventerà Bellissima e fondatore di #ToccaAnoi sulla vicenda che riguarda la condanna del Palermo calcio.

“L’invito che rivolgiamo a tutti i Palermitani, tifosi e non, è quello di avere uno scatto d’orgoglio e testimoniare affetto e vicinanza nei confronti della squadra e la contrarietà nei confronti di questa condanna, profondamente iniqua. Come iniqua è la decisione di non attendere la sentenza di secondo grado, per lo svolgimento dei play off. Tocca a noi alzare la testa e far sentire la voce di una città e di una regione intera, che non vogliono subire l’ennesima ingiustizia, che di sportivo ha ben poco.”

“Una bandiera, una sciarpa o semplicemente un nastro rosanero ad ogni angolo, ad ogni finestra, ad ogni vetrina” conclude Bonanno “un modo per colorare la città e manifestare il nostro orgoglio.”

Com. Stam.