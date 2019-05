CALCIO – Spareggi Eccellenza: al via la corsa per 7 posti in Serie D – Juniores Regionali – Fase Nazionale: risultati, squalifiche e programma gare

Sabato 18 maggio scattano gli spareggi-promozione per le seconde classificate nei rispettivi campionati di Eccellenza. 28 squadre ai nastri di partenza per 7 posti. In palio la Serie D

Roma, 13 maggio 2019 – Mancano pochi giorni all’inizio di una rincorsa mozzafiato che coinvolgerà le seconde classificate nei campionati regionali di Eccellenza in cerca dell’agognata qualificazione al #Campionatoditalia, la Serie D 2019/2020. Ai blocchi di partenza 28 formazioni che si affronteranno in due turni di andata e ritorno per decretare le sette squadre che otterranno il salto di categoria. La maratona play off inizierà il 18/19 maggio e si concluderà il 9 giugno, sarà divisa in due fasi. Le gare di andata e ritorno del primo turno sono in programma il 17/18 e 25/26 maggio mentre quelle del secondo e decisivo passaggio si disputeranno il 2 e 9 giugno. Il primo turno prende il via sabato 18 maggio alle 17.00 con l’anticipo Fucecchio-Valle Del Tevere. Il resto delle partite del primo turno prenderanno il via domenica 19 alle ore 15.30. Il ritorno del 1^ turno è in programma domenica 26 maggio alle 15.30 con l’unico anticipo che di disputerà sabato alle 16.00: Valle Del Tevere-Fucecchio. Chi gioca la prima gara in casa scenderà in campo in trasferta nel primo match del turno successivo e viceversa. In caso entrambe le squadre abbiano disputato la prima partita tra le mura amiche o in trasferta sarà il sorteggio a sancire l’alternanza. Riflettori puntati quindi su questa affascinante e competitiva post season della Lega Nazionale Dilettanti che, ancora una volta, metterà di fronte realtà diverse per storia e tradizione. Una vera e propria “anteprima interregionale” che porta in campo l’intero universo del vertice delle eccellenze regionali del calcio in cui confluiscono sodalizi di piccoli centri e realtà di maggiore tradizione e blasone. C’è chi è al suo primo appuntamento con la storia, altri club che ci provano da diverse stagioni e chi sta tornando sulla ribalta nazionale dopo una breve pausa. Le società partecipanti hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio delle gare e per l’intera durata delle stesse, quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno due calciatori così distinti: 1 nato dall’1.1.1999 in poi ed 1 nato dall’1.1.2000 in poi. In caso di parità di punteggio e di reti segnate al termine dei 180’ si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore pareggio verranno giocati i supplementari (in cui rimane valida la regola dei gol in trasferta) e quindi saranno calciati i rigori.

Squadre qualificate

Abruzzo: Torrese

CPA Bolzano: Maia Alta Obermais

Basilicata: Lavello

Calabria: Reggiomediterranea

Campania: Gladiator e Agropoli

Emilia Romagna: Agazzanese e Progresso

Friuli Venezia Giulia: Edmondo Brian

Lazio: Pomezia e Valle Del Tevere

Liguria: Rivarolese

Lombardia: Tritium, Breno e Legnano

Marche: Porto S. Elpidio

Molise: Roseto

Piemonte Valle d’Aosta: Canelli e Pontdonnaz

Puglia: Brindisi

Sardegna: Sorso

Sicilia: Canicattì e Biancavilla

Toscana: Poggibonsi e Fucecchio

Umbria: Lama

Veneto: Mestre e Pozzonovo

Composizione gironi 1° turno

Gruppo A: Mestre, Pontdonnaz

Gruppo B: Rivarolese, Tritium

Gruppo C: Pozzonovo, Edmondo Brian

Gruppo D: Maia Alta Obermais, Legnano

Gruppo E: Breno, Canelli

Gruppo F: Fucecchio, Valle Del Tevere

Gruppo G: Pomezia, Sorso

Gruppo H: Poggibonsi, Agazzanese

Gruppo I: Lama, Progresso

Gruppo L: Torrese, Porto S. Elpidio

Gruppo M: Canicattì, Gladiator

Gruppo N: Reggiomediterranea, Biancavilla

Gruppo O: Lavello, Brindisi

Gruppo P: Agropoli, Roseto

Accoppiamenti 2° turno

Vincente D-Vincente E

Vincente C-Vincente B

Vincente A-Vincente G

Vincente H-Vincente L

Vincente F-Vincente I

Vincente O-Vincente P

Vincente N-Vincente M

Il calendario 2018/19

1° turno andata: domenica 19 maggio ore 15.30

1° turno ritorno: domenica 26 maggio ore 15.30

2° turno andata: domenica 2 giugno

2° turno ritorno: domenica 9 giugno

Il programma delle gare di andata del 1° turno

sabato 18 maggio – ore 17.00

Gruppo F: Fucecchio-Valle Del Tevere (Campo Comunale “F. Corsini” di Fucecchio – Fi)

Domenica 19 maggio ore 15.30

Gruppo A: Mestre-Pontdonnaz (Comunale “F.Baracca” di Mestre)

Gruppo B: Rivarolese-Tritium (Campo “Begato 9” di Genova)

Gruppo C: Pozzonovo-Edmondo Brian (Comunale Principale di Pozzonovo – PD)

Gruppo D: Maia Alta Obermais-Legnano (Campo Lahn di Merano – Bz)

Gruppo E: Breno-Canelli (Comunale “Tassara” di Breno – Bs)

Gruppo G: Pomezia-Sorso (Comunale di Via Varrone, 15 di Pomezia)

Gruppo H: Poggibonsi-Agazzanese (Comunale “S. Lotti” di Poggibonsi – Si)

Gruppo I: Lama-Progresso (Stadio “Polchi-Laurenzi di Lama – Pg)

Gruppo L: Torrese-Porto S. Elpidio (Comunale di Castelnuovo Vomano – Te)

Gruppo M: Canicattì-Gladiator (Stadio “G. Bruccoleri” di Favara – Ag)

Gruppo N: Reggiomediterranea-Biancavilla (Campo “Parco Longhi Bovetto” di Reggio Calabria)

Gruppo O: Lavello-Brindisi (Comunale di Venosa – Pz)

Gruppo P: Agropoli-Roseto (Campo “R. Guariglia” di Agropoli – Sa)

Juniores Regionali – Fase Nazionale: risultati, squalifiche e programma gare

Sabato 11 maggio si sono giocate le partite d’andata degli accoppiamenti e la 1^ giornata dei Triangolari del primo turno della Fase Nazionale che coinvolge le Juniores vincenti le rispettive fasi regionali. Il Fossano ha espugnato per 1-0 il campo dell’Athletic Liberi, la Manzanese ha conquistato tre punti battendo in casa il Mori S. Stefano. Primo successo nel Triangolare anche per il Fucecchio corsaro a Foligno (1-0). Partenza ok anche per la Renato Curi Angolana che ha violato per 2-0 il campo dell’Atletico Ascoli. Stessa sorte per il S. Agnello nel Triangolare G, tornato a casa con tre punti dopo aver battuto a domicilio il Casarano per 2-1. Con le ultime due vincenti le finali regionali in Molise e Veneto, ovvero Giorgione e Bojano, si è completato il tabellone delle partecipanti alla Fase Nazionale. Riguardo ai Triangolari riposa nella 2^ giornata la squadra vincente la prima gara.

Un solo squalificato dopo la disputa delle partite dello scorso 11 maggio: Nicolas Chiappini dell’Atletico Ascoli è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una squalifica per quattordici giornate.

PROGRAMMA GARE

2^ giornata Triangolari – andata accoppiamenti – mercoledì 15 maggio – ore 15.30

Girone B: Varesina-Monastir Kosmoto – ore 17.30 (Comunale di Venegono Superiore – Va)

Girone C: Mori S. Stefano-Brixen (Stadio Comunale di Mori). Riposa Manzanese

Girone D: Giorgione-Faenza (Comunale di Castelfranco Veneto)

Girone E: Romulea-Foligno (Campo “Roma” di Via Farsalo, 21 a Roma). Riposa: Fucecchio

Girone F: Bojano-Atletico Ascoli (Campo “A. Colalillo” di Bojano). Riposa: Renato Curi Angolana

Girone G: Vultur-Casarano (Campo “P. Corona” di Rionero in Vulture). Riposa: S. Agnello

Girone H: Sambiase Lamezia-Camaro (Comunale “G. Renda” di Sambiase)

