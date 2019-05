CALCIO Serie D: scatta la Post Season, programma gare e arbitri

Gli spareggi Scudetto e per il Play Out girone E, la 1^ giornata dei Triangolari della Poule, le semifinali Play Off e i Play Out

Roma, 10 maggio 2019 – La Serie D torna in campo domenica 12 maggio alle ore 16.00 con gli spareggi Scudetto dei Gironi D e G, la 1^ giornata dei Triangolari della Poule Tricolore, le semifinali dei Play-Off, i Play-out e lo spareggio valido per l’ammissione ai Play Out del Girone E. Per le sole gare dei Play-Off e Play-Out saranno effettuati i supplementari in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Persistendo la parità accederà alla fase successiva la società meglio classificata al termine del campionato (Play-Off) e retrocederà in Eccellenza la peggiore classificata (Play-Out). Supplementari e rigori per gli spareggi Scudetto e per la gara di ammissione ai Play Out del Girone E.

L’unico anticipo è la partita dei Play Off del girone F Matelica-Sangiustese in programma sabato 11 alle ore 15.00.

La gara dei Play Off del Girone D Reggio Audace-Fanfulla si disputerà domenica 19 maggio alle ore 16.00, stesso giorno e orario dell’altro Play Off che vedrà il Fiorenzuola fare visita alla perdente dello spareggio Scudetto Pergolettese-Modena.

Stesso discorso per il Play Off del girone G, il 19 maggio si gioca Trastevere-Sassari Latte Dolce e la perdente di Avellino-Lanusei ospiterà il Cassino.

Variazioni campo

Play Off Girone I) Turris-Castrovillari (Comunale di Frattamaggiore)

Play-Out: Girone E) Seravezza-Gavorrano (Comunale “Balloni” di Forte dei Marmi)

Play Out: Girone H) Sarnese-Nola (Comunale “Novi” di Angri)

Porte chiuse

Play Out: Girone G) Ostiamare-Città di Anagni

Variazione d’orario

Spareggio Scudetto: Avellino-Lanusei ore 15.00

Poule Scudetto: Pianese-Cesena ore 15.00

Designazioni arbitrali

Spareggi promozione Gironi D e G

Pergolettese-Modena (Marco Emmanuele di Pisa, Assistenti di linea Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Stefano Franco di Padova)

Avellino-Lanusei (Davide Di Marco di Ciampino, Ciro di Maio di Molfetta e Markiyan Voytyuk di Ancona)

1^ giornata – Poule Scudetto

Girone 1: Union-Arzignanochiampo-Como (Enrico Gemelli di Messina). Riposa Lecco

Girone 2: Pianese-Cesena (Kevin Bonacina di Bergamo). Riposa Vincente spareggio Gir. D

Girone 3: Bari-Az Picerno (Sole Maria Caputi Ferrieri di Livorno). Riposa vincente spareggio Girone G

Play-Off

Girone A: Sanremo-Inveruno (Niccolò Turrini di Firenze) e Savona-Ligorna (Stefano Nicolini di Brescia)

Girone B: Mantova-Caronnese (Simone Taricone di Perugia) e Pro Sesto-Rezzato (Andrea Bordin di Bassano del Grappa)

Girone C: Adriese-Virtus Bolzano (Luca De Angeli di Milano) e Union Feltre-Campodarsego (Nicolae Bogdan Sfira di Portogruaro)

Girone E: Ponsacco-Aquila Montevarchi (Gianluca Grasso di Ariano Irpino) e Seravezza-Gavorrano (Andrea Calzavara di Varese)

Girone F: Matelica-Sangiustese (Ermes Cavaliere di Paola) e Recabatese-Pineto (Valerio Crezzini di Siena)

Girone H: Cerignola-Savoia (Dario Madonia di Palermo) e Taranto-Bitonto (Antonino Costanza di Agrigento)

Girone I: Turris-Castrovillari (Giuseppe Vingo di Pisa) e Marsala-Portici (Emanuele di Bracaccini di Macerata)

Play-Out

Girone A: Sestri Levante-Arconatese (Ruben Arena di Torre del Greco)

Girone B: Legnago-Villafranca Veronese (Giacomo Monaco di Termoli) e Darfo Boario-Ambrosiana (Gabriele Scatena di Avezzano)

Girone C: Belluno-St. Georgen (Andrea Ancora di Roma 1) e Tamai-Levico Terme (Luca Cherchi di Carbonia)

Girone D: Pavia-San Marino (Emanuele Frascaro di Firenze) e Mezzolara-Sasso Marconi (Luca Zucchetti di Foligno)

Girone F: Avezzano-Santarcangelo (Luigi Catanoso di Reggio Calabria) e Vastese-Olympia Agnonese (Michele Delrio di Reggio Emilia)

Girone G: Torres-Castiadas (Eugenio Scarpa di Collegno) e Ostiamare-Città di Anagni (Daniele Virgilio di Tradate)

Girone H: Nardò-Gragnano (Simone Galipò di Firenze) e Sarnese-Nola (Jacopo Bertini di Lucca)

Girone I: Sancataldese-Roccella (Mattia Caldera di Como) e Città di Messina-Locri (Filippo Giaccaglia di Jesi)

Spareggio per ammissione Play Out Girone E

Chi perde retrocede, chi vince giocherà il Play Out con lo Scandicci

Sinalunghese-Viareggio (Tommaso Zamagni di Cesena)

