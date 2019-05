CALCIO – Torneo Lazio Cup: l’Under 17 LND si ferma in semifinale, lo Shakhtar vince di misura

Fiuggi, 4 maggio 2019 – L’esperienza della Rappresentativa Under 17 LND alla Lazio Cup si chiude in semifinale. Un gol di Kobak in apertura di ripresa è bastato allo Shakhtar Donetsk, una delle favorite alla vigilia del torneo, per accedere all’ultimo turno della competizione, ma ai ragazzi di mister D’Urso bisogna comunque dare il merito di avere tenuto testa a un’eccellenza del calcio europeo che conta diversi elementi stabilmente nel giro della Nazionale Ucraina Under 17.

La partita al “Capo I Prati”, complice la pioggia, si è messa subito sul piano agonistico tra le due formazioni in campo, apparse comunque toniche nonostante la fatica accumulata negli impegni ravvicinati durante la settimana. Ai punti meglio lo Shakhtar nel primo tempo a reti inviolate, risultato che bisogna ascrivere alle parate di Francesco Ombra, miracoloso con tre interventi in sequenza su Emere, Abdulaiev e Viunnyk. Nulla ha potuto l’estremo difensore di proprietà del Bibbiena sul diagonale preciso di Kobak al 1′ del secondo tempo,tempo, episodio che spinge D’Urso a cambiare l’assetto con qualche cambio. Con gli ucraini più stanchi, l’Under 17 ha provato a venire fuori per cercare il pareggio ma ai giovani calciatori è mancato il guizzo giusto per raddrizzare la gara.

Per la Lega Nazionale Dilettanti si può parlare ad ogni modo di un successo, essendo riuscita a portare la propria selezione in semifinale lungo un cammino che ha visto alternarsi avversari del calibro di Lokomotiv Mosca, Frosinone, Fiorentina e appunto lo Shakhtar. “Questo torneo ha detto che dilettanti contro professionisti è un confronto che ci può stare – ha sottolineato a fine gara mister D’Urso – Dobbiamo sicuramente migliorare alcuni aspetti di gioco, ma questo gruppo ha tante qualità e le ha fatte vedere. Torniamo a casa con un bagaglio d’esperienza che ci farà crescere molto, presto si ritornerà a lavorare sul campo e lo faremo con ancora più entusiasmo”.

UNDER 17 LND-SHAKHTAR DONETSK 0-1

Under 17 Lnd (4-3-1-2): Ombra; Galardi (27’st Sartori), Tutino, Chiricallo, Marino T. (30’st Marcuccio); Tronchin (13’st Zanetti), De Leo (21’st Marino P.), Di Noia (8’st Bernardi); Consoli; Lombardi, Gaddini (13’st Galdoune). A disp: Convito, Benfadel, Siani. All: D’Urso

Shakhtar D. (4-4-2): Muzychka; Emere, Avdyeyev, Kobylyansky, Shysh; Viunnyk (34’st Kulalaliev), Alizade, Savchenko (15’st Ehbudzhuo), Kobak (22’st Svitiukha); Hulko (27’st Kozishkurt), Abdulaiev (38’st Umanets). A disp: Kemkin, Kuliiev, Mykytiuk, Bugaienko. All: Maksymov

Marcatori: 1’st Kobak

Arbitro: Igliozzi di Roma2

Guardalinee: Ferati di Latina e Altobelli di Frosinone

Note: ammoniti: Emere (S); angoli 6-1 per Shakhtar; recupero 0’pt, 4’st

Com. Stam.