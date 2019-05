CALCIO – Torneo Lazio Cup: l’Under 17 LND elimina la Fiorentina ai quarti e trova lo Shakhtar Donetsk

Fiuggi, 3 maggio 2019 -Continua a stupire la Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti che accede in semifinale della Lazio Cup dopo aver battuto questa mattina a Fiuggi la Fiorentina per 3-1.

Il successo ai quarti contro i viola è il frutto di una grande prova di tecnica e carattere dei ragazzi di Salvatore D’Urso, capaci raddrizzare una partita che rischiava di mettersi sui binari sbagliati. Dopo un primo tempo vivace ma povero di occasioni pericolose, è la Fiorentina infatti a sbloccare il match al 17′ della ripresa grazie ad una conclusione deviata di Ancora. Passano due minuti e l’Under 17 si riporta in parità con Tommaso Marino, poi ci pensa Manuel Bernardi con una doppietta a lanciare la selezione LND verso un traguardo storico.

“Siamo scesi in campo da squadra vera, i ragazzi volevano questa qualificazione e sono stati bravi a prendersela – commenta D’Urso – E’ stato importante non disunirci quando siamo andati in svantaggio e avere la lucidità per rimetterci subito in piedi. A questo punto il livello del torneo è sempre più alto, ma fin qui stiamo dimostrando di poter competere anche coi professionisti.”

La semifinale si disputerà domani alle ore 11.30 sempre a Fiuggi, avversario di turno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

UNDER 17 LND-FIORENTINA 3-1

Under 17 Lnd (4-3-1-2): Ombra; Galardi, Convito (36’st Smerilli), Tutino, Marino T.; Tronchin (27’st Sartori), De Leo, Di Noia (8’st Galdoune); Consoli; Lombardi, Gaddini (8’st Bernardi). A disp: Benfadel, Zanetti, Marcuccio, Marino P., Siani. All: D’Urso

Fiorentina (4-4-2): Ricco; Santi, Giorgi, Paoloni, Magliocca; Dsibril (6’st Marinello), Krastev, Barducci (24’st Innocenti), Armetoli; Ancora (29’st Imparato), Masini (6’st Quirini). A disp: Luci, Ghilardi, Lofoco, Dodaro. All: Fazzini

Marcatori: 17’st Ancora (F), 19’st Marino T., 33′ e 37’st Bernardi

Arbitro: Mattacola di Frosinone

Guardalinee: D’Alessandris di Frosinone e Messina di Cassino

Note: ammoniti: Magliocca (F); angoli 4-3 per Under 17 Lnd; recupero 0’pt, 4’st

Com. Stam.