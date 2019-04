Calcio Femminile serie C: Presentazione New Team- Ludos Palermo

Ultima trasferta per la Ludos, che domenica alle ore 15,00 affronterà in trasferta la New Team S. Marco Argentaro.

Si tratta del terzo incontro stagionale tra le siciliane e le calabresi e nelle due precedenti partite (in Coppa Italia e nell’andata del campionato di serie C), giocatesi a Palermo, la Ludos si è sempre imposta con una larga vittoria.

In panchina farà il suo esordio l’allenatrice in seconda Grazia Buttaccio. Infatti Coach Antonella Licciardi ricopre anche il ruolo di tecnico della Rappresentativa Regionale ed in questi giorni è impegnata, insieme alle calciatrici Iemma, Campo e Schillaci, al Torneo delle Regioni.

“Le ragazze si sono allenate bene in questa settimana” – spiega Grazia Buttaccio, che prosegue – “La squadra è contenta per la prestazione col Napoli e sebbene sia sfumata la possibilità di arrivare prime ci teniamo ad onorare il campionato e a concludere bene la stagione. Saremo prive di sei giocatrici perché oltre a Iemma, Campo e Schillaci, che sono con la Rappresentativa, risultano indisponibili per infortunio Giaimo, Todaro e Governale. Potremo contare, invece, sul rientro di Dragotto. E dalla Juniores si aggregheranno Filippone e Viola. La New Team l’ho vista all’andata, hanno un buon elemento in attacco ma sono certamente alla nostra portata. Quindi se giocheremo con la giusta mentalità potremo fare bene.”

Coach Buttaccio il match di domenica rappresenta il suo debutto in panchina. Come sta vivendo la vigilia di questa sfida ?

“E’ la prima volta che guido una squadra in un Campionato Nazionale ma la sto vivendo in maniera serena. Sono tranquilla perché ho la fiducia di Coach Licciardi e del Presidente Valenti oltre che di tutta la squadra, che mi ha seguito bene durante tutta la settimana. Chiaramente ci tengo molto ad ottenere un risultato positivo.”

