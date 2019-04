CALCIO : Programma gare e arbitri del prossimo turno di Serie D. Modena – Sasso Marconi in diretta su Repubblica.it

Roma, 12 aprile 2019 – Tutto pronto per vivere la 31ª giornata di campionato in Serie D, 35ª nei gironi E,F e G. Sette gli anticipi al sabato, a partire dalle ore 15, con le seguenti sfide tra: Stresa – Bra (A), Ciserano – Rezzato (B), Montebelluna – Trento e Campodarsego – Belluno nel girone C, Monterosi – Castiadas (G).

Appuntamento alle 15.30 per Savoia – Team Altamura (H) presso il Campo Vallefuoco di Mugnano di Napoli. Sempre sabato 13 aprile, alle 16, scenderanno in campo Borgaro Nobis ed Inveruno nel girone A. Tutti gli altri incontri andranno in scena come da programma domenica 14 alle ore 15 ad eccezione di Avellino – Budoni e Lanusei – Ostiamare, entrambe nel girone G, che avranno inizio alle 14.30 e, nel girone H, con Taranto – Granata e Bitonto – Gelbison che si affronteranno alle 16. Le variazioni di campo, oltre alla già menzionata Savoi – Team Altamura, interesseranno: Chieri – Casale (A) in programma c/o il Campo “Bravi” di Bra, Adrense – Calvina (D) c/o il “Saleri” di Lumezzane ed Axys Zola – Reggio Audace (D) c/o il “Carbonchi” di Sasso Marconi (BO).

Domenica 14 aprile, alle ore 15, nuovo appuntamento in diretta streaming su Repubblica.it con la sfida del girone D tra Modena – Sasso Marconi. Segui il match del “Braglia” sulla homepage del quotidiano online e sul sito seried.lnd.it

Le designazioni arbitrali

Girone A: Borgaro Nobis – Inveruno (Matteo Canci di Carrara), Chieri – Casale (Abdoulaye Diop di Treviglio), Fezzanese – Lavagnese (Adolfo Baratta di Rossano), Milano City – Arconatese (Jacopo Pascariello di Lecce), Pro Dronero – Borgosesia (Matteo Frosi di Treviglio), Savona – Folgore Caratese (Federico Cosseddu di Nuoro), Sestri Levante – Ligorna Stefano Peletti di Crema), Stresa – Bra (Salvatore Morabito di Taurianova), Unione Sanremo – Lecco (Samuele Andreano di Prato).

Girone B: Ambrosiana – Scanzorosciate (Gilberto Gregoris di Pescara), Ciserano – Rezzato (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Como – Sondrio (Davide Di Marco di Ciampino), Legnago Salus – Villafranca Veronese (Marco Gullotta di Siracusa), Mantova – Darfo Boario (Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola), Olginatese – Virtus Bergamo (David Guida di Torre Annunziata), Ponte S.p. Isola – Caravaggio (Gianluca Delnotaro di Vco), Pro Sesto – Seregno (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Villa D Alme Valbrembana – Caronnese (Costantino Cardella di Torre del Greco).

Girone C: Adriese – Chions (Ignazio Crescenti di Trapani), Montebelluna – Trento (Giovanni Agostoni di Milano), Campodarsego – Belluno (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Clodiense Chioggia – Delta Calcio Rovigo (Marco Peletti di Crema), Levico Terme – Este (Davide Gandino di Alessandria), St.Georgen – Cjarlins Muzane (Andrea Zanotti di Rimini), Tamai – Cartigliano (Valerio Pezzopane di L’aquila), Union Arzignanochiampo – Virtus Bolzano (Marco Porcheddu di Oristano), Union Feltre – Sandona (Francesco D’eusanio di Faenza).

Girone D: Adrense – Calvina (Francesco Burlando di Genova), Axys Zola – Reggio Audace (Marino Rinaldi di Messina), Lentigione – Classe (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Mezzolara – Fanfulla (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Modena – Sasso Marconi (Jacopo Bertini di Lucca), Oltrepovoghera – Ciliverghe Mazzano (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Pergolettese – Fiorenzuola (Luigi Catanoso di Reggio Calabria), San Marino – Pavia (Marco Cecchin di Bassano del Grappa), Vigor Carpaneto – Crema (Deborah Bianchi di Prato).

Girone E: Aglianese – Sinalunghese (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Bastia – Seravezza Pozzi (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Scandicci – Ghivizzano Borgoamozzano (Fabrizio Pacella di Roma 2), Massese – Viareggio (Davide Giacometti di Gubbio), Pianese – Aquila Montevarchi (Andrea Calzavara di Varese), Prato – Ponsacco (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Real Forte Querceta – Tuttocuoio (Enrico Gemelli di Messina), San Donato Tavarnelle – Gavorrano. (Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa), Sangiovannese – Cannara (Riccardo Fichera di Milano), Sporting Club Trestina – Sangimignano (Sergio Palmieri di Conegliano).

Girone F: Campobasso – Castelfidardo (Domenico Mirabella di Napoli), Forli’ – Sangiustese (Edoardo Gianquinto di Trapani), Isernia – Olimpia Agnonese (Leonardo Tesi di Lucca), Jesina – Sammaurese (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Montegiorgio – S. Nicolo Notaresco (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Pineto – Real Giulianova (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Recanatese – Matelica (Giacomo Monaco di Termoli), Santarcangelo – Francavilla (Giuseppe Romaniello di Napoli), Savignanese – Avezzano (Edoardo Papale di Torino), Vastese – Cesena (Emanuele Frascaro di Firenze).

Girone G: Albalonga – Latina (Filippo Colaninno di Nola), Anzio – Torres (Angelo Tomasi di Lecce), Avellino – Budoni (Marco Sicurello di Seregno), Flaminia – Vis Artena (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Anagni – Lupa Roma (Simone Picchi di Lucca), Ladispoli – Cassino (Alessandro Cutrufo di Catania), Lanusei – Ostiamare (Marco Emmanuele di Pisa), Latte Dolce Sassari – Aprilia Racing Club (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza), Monterosi – Castiadas (Marco Russo di Torre Annunziata), Sff Atletico – Trastevere (Francesco Croce di Novara).

Girone H: Audace Cerignola – Nardò (Luca Cherchi di Carbonia), Bitonto – Gelbison Vallo Lucania (Gabriele Restaldo di Ivrea), Pomigliano – Francavilla (Ilaria Bianchini di Terni), Fasano – Sarnese (Simone Taricone di Perugia), Gragnano – Gravina (Luca Bergamin di Castelfranco Veneto), Nola 1925 – Fidelis Andria (Andrea Bianchini di Perugia), Sorrento – Az Picerno (Eugenio Scarpa di Collegno), Taranto – Granata (Valerio Crezzini di Siena), Savoia – Team Altamura (Tommaso Zamagni di Cesena).

Girone I: Messina – Nocerina (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Bari – Portici (Luca Baldelli di Reggio Emilia), Cittanovese – Palmese (Matteo Dallapiccola di Trento), Acireale – Castrovillari (Kevin Bonacina di Bergamo), Locri – Igea Virtus Barcellona (Andrea Ancora di Roma 1), Marsala – Gela (Graziella Pirriatore di Bologna), Rotonda Calcio – Roccella (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Sancataldese – Troina (Julio Milan Silvera di Valdarno), Turris – Citta Di Messina (Dario Di Francesco di Ostia Lido).

Com. Stam.