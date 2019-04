Febbre Sicily Football Cup: il top del calcio giovanile nel sud Italia dal 18 al 21 aprile

In soli tre anni è diventato il torneo di calcio giovanile più grande del sud Italia, riuscendo ad essere una vetrina turistico-sportiva non solo per i comuni della splendida costa tirrenica comprendente i comuni di Capo d’Orlando, Brolo, Piraino, Patti, Gioiosa Marea e Rocca di Capri Leone ma per tutta la Sicilia.

Cresce l’attesa per la 3^edizione del Sicily Football Cup, il torneo punta di diamante del ricco e variegato programma stagionale di Tornei Giovanili Sicilia che vanterà, dal 18 al 21 Aprile 2019, la presenza di 69 società, 144 squadre e oltre 2500 atleti in rappresentanza non solo del territorio regionale e nazionale, ma anche di delegazioni estere provenienti da ben 9 stati europei, tra cui Italia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Bulgaria, Paesi Bassi, Ungheria, Romania e Malta.

Una manifestazione che ha ampliato il numero di squadre partecipanti passando dalle 127 della passata edizione alle 144 che si apprestano a bagnare l’esordio con importanti società del calibro di Parma, Bologna, Cagliari, Wolverhampton, West Bromwich Albion, Vitesse, Slavia Sofia, solo per citare alcune delle 33 compagini professionistiche che impreziosiranno la kermesse.

La manifestazione, autorizzata dalla F.I.G.C, oltre ad essere un magnifico evento sportivo e culturale, di integrazione e collaborazione europea, sarà una vera e propria festa del calcio, per mezzo del quale si celebreranno i grandi valori sportivi, culturali e umani che questo meraviglioso sport sa da sempre offrire. Tutti i giovani partecipanti gareggeranno all’insegna del sano agonismo e del fair-play, portando a casa un bagaglio di divertimento e di esperienza, sia come calciatore che come ragazzo.

Wesport Eventi & Servizi sarà media partner ufficiale della 3^edizione del Torneo Internazionale organizzato da Davide Cicero e Francesco Casicci offrendo in presa diretta tutti i risultati, interviste e servizi dedicati sulle 383 partite che si terranno nei 4 giorni.

Domenica 21, invece, le Finalissime saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine di Tornei Giovanili Sicilia, Sicily Football Cup e Wesport Eventi & Servizi confermando la propria interattività e la bontà social confermata dai 17.500 likes che vanta la pagina ufficiale del management siciliano.

Mercoledì 17 aprile alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Capo d’Orlando, avrà luogo la conferenza stampa alla presenza delle massime autorità dei comuni patrocinanti la manifestazione oltre che degli atleti di Cagliari e Vitesse.

All’indomani sarà lo spettacolo del campo a regalare divertimento e l’allegria del gioco del calcio, in particolar modo quello giovanile che il Sicily Football Cup promuove per un torneo di assoluto spessore tecnico divenuto tra i più prestigiosi d’Italia.

Com. Stam.