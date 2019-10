Lotus Cup Italia Speed Championship 2019: il CLI fa tappa all’autodromo di Vallelunga

Domenica 27 ottobre una giornata all’insegna della passione e dell’adrenalina sul tracciato del circuito romano. Quasi 30 Lotus partecipano, tra turni in pista e briefing con gli istruttori Si inizia sabato 26 con il raduno stradale lungo le colline umbre, con sosta alle terme laziali Montecatini Terme- Il Club Lotus Italia è pronto ad approdare sul tracciato dell’autodromo di Vallelunga.

Domenica 27 ottobre, dalle 9 alle 15, si terrà il quarto round stagionale di Lotus Cup Italia Speed Championship 2019, serie ufficiale dedicata ai possessori di vetture Lotus. L’appuntamento è organizzato dal CLI in collaborazione con PBracing srl.

Turni in pista esclusivi e cronometrati si alterneranno a briefing condotti dagli istruttori di Lotus Driving Academy Italia (https://www.lotusdrivingacademy.it/): una giornata all’insegna della passione e dell’adrenalina, che vedrà i soci del Club percorrere le curve mozzafiato della storica pista romana. L’appuntamento è aperto al pubblico.

L’evento del 27 sarà anticipato, al solito, dal tour stradale di avvicinamento all’autodromo. Paesaggi, buona cucina e relax termale accompagneranno i partecipanti lungo le colline umbre, fino alle terme laziali.

Gli equipaggi si riuniranno la mattina di sabato 26 ottobre nei locali del supporter CLI Team Santilli di Perugia. A seguire, la carovana di vetture affronterà un percorso collinare suggestivo e divertente, attraverso le località di Marsciano, San Venanzo, Colonnetta di Prodo, Orvieto.

Lasciandosi alle spalle Orvieto e l’Umbria, i driver si dirigeranno poi verso il lago di Bolsena per fermarsi a Montefiascone, nella parte alta e panoramica del borgo. Il pomeriggio sarà invece all’insegna del relax. Le vetture raggiungeranno Vallelunga non prima aver fatto tappa a Viterbo, nello stabilimento termale Salus. L’arrivo a Vallelunga è previsto nel tardo pomeriggio. Il giorno successivo sarà invece la volta della discesa in pista.

Di seguito i programmi in dettaglio delle due giornate.

Sabato 26 ottobre:

– Ore 10 accreditamento e colazione presso Team Santilli

– 11.00 partenza tour collinare

– 13.00 arrivo a Montefiascone, esposizione vetture e pranzo

– 15.30 arrivo presso Terme Salus, pomeriggio in spa

– 19.30 arrivo a Vallelunga per sistemazione alberghiera

– 20.30 cena sociale.



Domenica 27 ottobre:

– Ore 9 ritrovo in circuito

– 10.30 briefing

– 11.30 primo turno in pista 25 min

– 13.00 pranzo

– 14.30 secondo turno in pista 25 min

– 15.00 esame tempi della giornata con consegna riconoscimenti, ringraziamenti e saluti.

CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, il Club Lotus Italia è un’associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Oggi il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, conta oltre 300 soci da ogni parte d’Italia e dall’estero, uniti dall’amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel.

Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l’Europa: raduni su strada e in pista, in autodromi di primo livello; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette all’azienda, nella base inglese Lotus.

Dal 2019 il CLI è inoltre co-promotore della serie ufficiale Lotus Cup Italia Speed Championship, manifestazione sportiva dedicata ai proprietari di vetture Lotus stradali.

SITO: www.clublotusitalia.it Facebook – Instagram – Youtube.

Com. Stam.