Project Team al rientro sulla pista di Vallelunga

Impegno nel Master Tricolore Prototipi per il presidente della scuderia Luigi Bruccoleri (Ligier JS53 evo2 Honda) Salvatore Bellanca (Renault Twingo), invece, al via dell’Entry CUP

Campagnano (Rm), 18 settembre 2019 – A oltre un anno di distanza, il pilota siciliano Luigi Bruccoleri si cimenterà, nuovamente, sul tracciato di Vallelunga, nei pressi di Roma, teatro il prossimo fine settimana del sesto nonché penultimo round stagionale del Master Tricolore Prototipi, serie nazionale sotto l’egida del Gruppo Peroni. Per l’occasione, il “patron” della scuderia Project Team si presenterà ai nastri di partenza debuttando al volante della Ligier JS53 Evo2 motorizzata Honda, messagli a disposizione dall’Autosport Sorrento. L’eclettico driver agrigentino, chiamato al rientro in una specialità che, già in passato, gli ha regalato ampie soddisfazioni (laureandosi, difatti, campione dell’Italian Radical Trophy nel 2011 e nel 2012) metterà a frutto la sessione di test disputata, sulla medesima pista, lo scorso 10 settembre.

«L’impegno del giugno 2018, mi ha visto alla guida di una Radical SR4 Suzuki. Per l’imminente rientro, invece, ho preferito puntare su una vettura, per me del tutto inedita è vero, ma di categoria superiore (CN/2000 ndr) e decisamente più competitiva» – ha spiegato Bruccoleri alla vigilia – «Utilissimi al riguardo, si sono rivelati i test fatti poco più di una settimana addietro e dai quali, dopo aver faticato un po’ in avvio prima di ritrovare i giusti automatismi, abbiamo ricevuto ottimi riscontri. Com’è maturata la decisione? Innanzitutto, sono rimasto affettivamente legato alla disciplina e, venutasi a creare l’opportunità, mi sono voluto rimettere in gioco. In più, ho sempre apprezzato molto l’autodromo capitolino. Per concludere, sarà una cornice ideale per dare ulteriore visibilità e lustro ai nostri partner commerciali, visto il prestigio e la capillare copertura mediatica di cui gode l’evento. Una trasferta, infine, che condividerò con un caro amico».

Nelle vesti di alfiere occasionale del sodalizio presieduto da Bruccoleri, infatti, scenderà in campo anche Salvatore Bellanca. Il presidente dell’Automobile Club Agrigento, mosso da curiosità, passione e spirito ludico, si lancerà in una nuova esperienza gareggiando nella Entry Cup, combattuto monomarca riservato alle Renault Twingo. Andando al programma del “Master”, si entrerà nel vivo venerdì 20 settembre con tre turni di prove libere; l’indomani, alle qualifiche ufficiali farà seguito Gara 1, articolata sulla lunghezza di 20 minuti, così come Gara 2 ma in scena domenica, giornata, quest’ultima, interamente dedicata ai due match della Entry Cup. Sarà, inoltre, possibile seguire le varie fasi della manifestazione in diretta streaming sul portale www.gruppoperonirace.it o, in alternativa, sulla pagina www.facebook.com/GruppoPeroniRace/ o sul canale www.youtube.com/user/PeroniRace.

Com. Stam.