Un weekend tra salita e rally per il Team Guagliardo

Due fronti e altrettante specialità per la squadra presieduta dal preparatore siciliano, impegnata alla Monte Erice storica e all’Historic Rally città di Modena

Valderice (Tp), 12 settembre 2019 – Saranno due le sfide agonistiche di rilievo alle quali sarà chiamato il Team Guagliardo, il prossimo fine settimana. Procedendo con ordine, la prima si giocherà in “casa”, ovvero la 4ª Monte Erice Storica, terzultimo atto del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche 2019, in scena nel Trapanese. Per l’occasione, la squadra corse schiererà in campo un trittico di piloti, capitanato dal team manager Domenico “Mimmo” Guagliardo. Il preparatore siciliano, infatti, in lizza nel 3° Raggruppamento, competerà nelle vesti di tester proseguendo nello sviluppo di una già competitiva Porsche 911/Sc, ovvero l’analoga vettura con la quale, lo scorso 11 agosto, si è aggiudicato il Tirreno Historic Rally. Nel 2° Raggruppamento, invece, da registrare il rientro dell’atteso Natale Mannino, su Porsche 911 Rs. L’eclettico driver palermitano, già tra i protagonisti del “Tricolore” di specialità, non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione di sfruttare un percorso a lui noto (l’unico dell’intero calendario della massima serie nazionale) e congeniale per tentare l’attacco al vertice della classe GTS+2500 e colmare l’attuale gap di soli sei punti. Nella “GT>2500”, invece, si rivedrà Giuseppe Musso (Porsche 911 Rs). Il nipote d’arte (lo zio è Mimmo Guagliardo), all’esordio stagionale, tornerà a calcare il tracciato ericino dopo un’assenza di quattro anni (la sua ultima partecipazione, difatti, risale all’edizione 2015). L’evento sportivo aprirà i battenti sabato 14 settembre con la disputa di due prove cronometrate lungo i canonici 5730 metri del percorso che, da Valderice, condurrà alle porte di Erice; l’indomani, semaforo verde per altrettante manche che delineeranno la classifica finale.

Nel corso del medesimo weekend, benché a differenti latitudini, si disputerà, altresì, il 6° Historic Rally Città di Modena. All’appuntamento valido per il Trofeo di zona, saranno due gli equipaggi by Guagliardo in gara. Reduci dal podio conquistato al RAAB lo scorso luglio, i bresciani Oreste Pasetto e Carlo Salvo, su Porsche 911 Rs, si rigetteranno nell’agone agonistico con l’intento di bissare la vittoria nel “Secondo” già conseguita nel 2018. Proveniente dalla “Leonessa d’Italia” anche l’altro affiatato binomio formato da Massimo Voltolini (Porsche 911/Sc del “Terzo”) e Giuseppe Morelli che, seppur al debutto sui selettivi asfalti emiliani, mireranno ad un risultato di prestigio. La manifestazione sarà articolata su otto prove speciali per un totale di 69,34 chilometri di frazioni interessate dal cronometro, escludendo i trasferimenti. Il palco di partenza e d’arrivo sarà allestito, infine, presso la centrale Piazza Libertà di Maranello.

1 pasetto-salvo (raab historic 2019_palco d’arrivo)

2 natale mannino (bologna-raticosa 2019_ph acisport)

3 domenico guagliardo (tirreno historic rally 2019)