Rally Porta del Gargano, Project Team insignito della Coppa Scuderie

In Puglia e in quest’ordine, gli alfieri Azzarone-Sansone (Skoda Fabia R5), Bruccoleri-Rapisarda (Skoda Fabia R5), Laganà-Messina (Skoda Fabia R5) e Solitro-Porzio (Skoda Fabia R5) si piazzano nella TOP TEN

Manfredonia (Fg), 8 settembre 2019 – È stata grande la soddisfazione in casa Project Team, alla luce di piazzamenti e prestazioni dei propri portacolori, nonché insignita della Coppa Scuderie, una volta portato a termine il 9° Rally Porta del Gargano, valido per la Coppa Aci Sport 7^ zona e andato in scena nel Foggiano. Sulle strade di casa, infatti, tanto per cominciare, si sono fatti ben valere Pietro Azzarone e Massimo Sansone che, su Skoda Fabia R5 della RB Motorsport, hanno ottimamente concluso quarti assoluti. Alle loro spalle, completando la “top five”, si sono inseriti Luigi Bruccoleri, presidente Project Team, e la giovane Ilaria Rapisarda, al rientro con la Skoda Fabia R5 della Step Five Motorsport. Seppur all’esordio sui selettivi asfalti della Capitanata, l’affiatato equipaggio siciliano ha tenuto botta nonostante il ritardo cumulato al sabato per un’errata scelta di gomme adottata nella seconda prova speciale delle sette in programma, ma rifacendosi con gli interessi nell’ultima tappa domenicale.

«Poco prima dello start, si è scatenato un vero e proprio diluvio al parco assistenza tanto che, a differenza di tutti i nostri diretti avversari, abbiamo provato l’azzardo montando pneumatici da bagnato. Un’opzione che si è rivelata penalizzante su un tracciato, pressoché, asciutto al di là di qualche tratto umido e che ci è costata 20 secondi buoni, ma tant’è» – ha commentato Bruccoleri all’arrivo – «Ad ogni modo, ci siamo più che ‘consolati’ e divertiti con i riscontri cronometrici spuntati nel corso dell’ultima giornata di una gara, per me del tutto inedita e che ho molto apprezzato. Un’esperienza da ripetere, assolutamente, anche il prossimo anno. Felici, altresì, di aver coinvolto valenti e titolati piloti pugliesi che hanno dato ulteriore lustro ai nostri colori e un fondamentale contributo per la conquista del trofeo riservato ai sodalizi».

A proposito di altri locali, è stato della partita anche l’esperto Franco Laganà, in coppia con Maurizio Messina. Il driver barese, tornato al volante della Skoda Fabia R5 messagli a disposizione dall’Erreffe Rally Team – Bardhal, ha centrato la sesta piazza. Su analoga vettura, ma della Step Five Motorsport, da registrare l’ottavo posto per i “veterani” Bartolomeo Solitro e Alberto Porzio. Archiviata la classe R5 e andando alle altre categorie, aspettative della vigilia pienamente rispettate da parte dei funambolici ciociari Simone Taglienti e Alessandro Falasca che, sempre a bordo dell’agile Renault Twingo curata dalla D’Avelli Racing, hanno letteralmente dominato in una competitiva “R2B”. Proseguendo con le “Produzione di Serie” dove i fratelli Pasquale e Matteo Stilla, su Renault Clio Rs Light, si sono imposti nella “S3”, seguiti da Cristian La Ferla e Antonio Marchica, su auto gemella. Tra le “Produzione Evo”, in “A5” successo, seppur in solitaria, per Francesco (Fiat Panda) e Leonardo Urso; ritiri, invece, per Davide Ardiri (Peugeot 106), assistito alle note da Giuseppe Casella, e per Sante Raduano (Peugeot 206 Rc) con Francesco Sansone sul sedile destro.

Classifica finale 9° Rally Porta del Gargano

Bergantino-Di Vincenzo (Skoda Fabia R5) in 49’51”3; 2. Minchella-Potenza (Ford Fiesta WRC) a 5”9; 3. D’Alto-Liburdi (Skoda Fabia R5) a 1’12”3; 4. Azzarone-Sansone (Skoda Fabia R5) a 1’20”; 5. Bruccoleri-Rapisarda (Skoda Fabia R5) a 1’22”7; 6. Laganà-Messina (Skoda Fabia R5) a 2’41”8;7. Erbetta-Silvaggi (Skoda Fabia R5) a 3’00”7; 8. Solitro-Porzio (Skoda Fabia R5) a 3’10”2;9. Zanon-Piceno (Renault Clio S1600) a 4’09”4; 10. Simone-Navarra (Peugeot 206 S1600).

Saverio De Nittis

Com. Stam.