Il team Guagliardo nella top ten dell’Alpi Orientali Historic

Sesta piazza assoluta e seconda di categoria nell’europeo rally di specialità per i portacolori Myrsell-Junttila (Porsche 911/SC) nella serie tricolore, Rimoldi-Condiglio (Porsche 911/SC) sempre saldamente leader del 3° Raggruppamento nel “Primo”, avvincente vittoria in volata per Dell’Acqua-Galli (Porsche 911/S)

Udine, 1 settembre 2019 – Tutto sommato, in quel di Udine, bicchiere decisamente mezzo pieno per ilTeam Guagliardo, una volta messo in archivio il 24° Rally Alpi Orientali Historic, prestigioso evento sportivo doppiamente valido per i Campionati Europeo e Italiano Rally Auto Storiche andato in scena lo scorso fine settimana. La squadra capitanata dall’eclettico pilota-preparatore siciliano, infatti, ha messo nel carniere l’ottimo risultato conseguito dall’esperto Mats Myrsell, su Porsche 911/Sc di Gruppo B. Il gentleman driver svedese, in coppia col connazionale Esko Junttila, ha conquistato la sesta piazza in una virtuale classifica assoluta e la seconda in un competitivo 4° Raggruppamento tra gli iscritti della serie continentale, guadagnando punti pesanti per il prosieguo della stagione e riscattando la poco felice parentesi al Rallye Weiz, dello scorso luglio.

Nel 3° Raggruppamento, Roberto Rimoldi ha tenuto botta concludendo quarto e mantenendo saldamente la leadership nel “Tricolore”, pur non nascondendo una certa delusione per l’inatteso epilogo. Il conduttore biellese, navigato da Roberto Consiglio, infatti, si è visto sfuggire il secondo gradino del podio di categoria durante il secondo passaggio della “Mersino”, ultima prova speciale delle dieci in programma, per lo spegnimento della Porsche 911/Sc. Ad ogni modo, un imprevisto che non ha minimamente inficiato ma semplicemente rimandato la conquista matematica del titolo nazionale. Nell’analoga divisione, da registrare, altresì, l’ottavo posto di Alessandro Russo (Porsche 911/Sc), assistito alle note da Angelo Pastorino. Trasferta da dimenticare, invece, per l’atteso “rookie”Angelo Lombardo (Porsche 911/Sc) che, affiancato nell’abitacolo dall’altro cefaludese Giuseppe Livecchi, è stato costretto al ritiro nella prima tappa del venerdì per una leggera toccata.

Si è rivelato a dir poco avvincente il testa a testa nel 1° Raggruppamento che, alla fine, è stato appannaggio di un mai domo Marco Dell’Acqua, sempre coadiuvato da Alberto Galli, dopo un intervento risolutivo alla pompa iniezione della Porsche 911/S che l’aveva rallentato in apertura. Nel 2° Raggruppamento, infine, i selettivi asfalti friulani non hanno detto bene ai locali Paolo Pasutti (Porsche 911 Carrera Rs) e Giovanni Battista Campeis, fuori dai giochi anzitempo per problemi meccanici ma rimasti in corsa nell'”Europeo”. Nell'”Italiano”, è toccata analoga sorte a Davide Negri (Porsche 911 Carrera Rs) e Roberto Coppa. Prossimo appuntamento per l’intero circus con il 31° Rally Elba Storico, dal 19 al 21 settembre.

Com. Stam.

1 rimoldi-consiglio (rally alpi orientali historic_ph acisport)

2 myrsell-junttila (rally alpi orientali historic 2019_arrivo)