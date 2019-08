Automobilismo: si aprono oggi le iscrizioni al Rally Valle del Sosio

Si aprono oggi le iscrizioni alla dodicesima edizione del Rally Valle del Sosio, gara in programma sulle strade delle province di Palermo e Agrigento il 28 e 29 settembre prossimi. La manifestazione, organizzata dal Comune di Chiusa Sclafani, sarà l’evento conclusivo della Coppa Rally di Zona.

Si aprono oggi le iscrizioni al dodicesimo Rally Valle del Sosio, gara che chiude la prima fase della Coppa Rally di Zona per la Sicilia. La manifestazione, organizzata dal comune di Chiusa Sclafani, coinvolge l’intero territorio attraversato dal fiume Sosio, interessando le province di Palermo e Agrigento ed è in programma il 28 e 29 settembre. La gara incoronerà il vincitore del campionato ed è quindi plausibile che si possa registrare una cospicua partecipazione. Verrà riproposta anche quest’anno la formula delle tre speciali da ripetere tre volte. I concorrenti dovranno affrontare tre giri su una sorta di anello descritto dalla prove di Sant’Anna che misura 6,4 chilometri, Caltabellotta 9,9 e San Carlo 6,48. Complessivamente gli equipaggi dovranno affrontare 68,34 chilometri di prove e 172,50 di trasferimenti. Riordini e parchi assistenza troveranno sede presso la zona industriale di Chiusa Sclafani.

Un giro davvero raccolto che coinvolgerà tutti i comuni del territorio attraversato dal Sosio. Le verifiche tecniche e sportive dei mezzi in gara si terranno a Burgio nella mattinata di sabato 28 settembre fino alle 12:30. Il complesso storico monumentale della Badia, a Chiusa Sclafani, ospiterà la direzione gara, la sala stampa e la segreteria. La gara prenderà il via la domenica mattina da Bisacquino alle 8:00 in punto. Il vincitore verrà invece incoronato, come di consueto in piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani, nel tardo pomeriggio della stessa giornata. Gli equipaggi avranno modo di provare le vetture nello shake down che verrà allestito lungo un tratto della speciale di San Carlo. In coda prenderanno il via i partecipanti alla terza edizione del Rally Valle del Sosio Historic valevole per il Trofeo Rally di Zona.

La gara verrà diretta da Michele Vecchio che coordinerà più di 150 ufficiali di gara. Molteplici le agevolazioni messe in campo dagli organizzatori per favorire la partecipazione degli equipaggi. Ai vincitori di classi e raggruppamenti, con più di 5 concorrenti al via. verrà restituita metà della tassa di iscrizione. Nel caso di un numero di partenti inferiore a 5 la restituzione scenderà a un quarto dell’importo. Infine, grazie all’apporto economico di uno sponsor, è in via di definizione un montepremi che verrà suddiviso tra tutti i vincitori di classe.

Lo scorso anno, su una Skoda Fabia R5, al termine di una splendida bagarre, a primeggiare furono, per un’inezia, i locali Totò Parisi ed Eleonora Cascio. Anche tra le storiche la gara si risolse sull’ultimo tratto cronometrato in favore della Porsche 911 del terzo raggruppamento, condotta dai fratelli Claudio e Ciccio La Franca.

