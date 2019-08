La Nebrosport chiude il mese di agosto allo Slalom Altofonte-Rebuttone

Sant’Angelo di brolo 22 agosto 2019-Ultimo appuntamento di un mese molto intenso per la Scuderia Nebrosport, impegnata nel fine settimana del 24 e 25 agosto 2019 nella terza edizione dello Slalom Altofonte-Rebuttone. La gara, valevole per la Coppa ACI 5° Zona e per il Campionato Siciliano di categoria, verrà allestita dalla ASD Scuderia Automobilistica Armanno Corse .

Per il team rossoblù, saranno due i portacolori schierati ai nastri di partenza. Primo allo start sarà Luca Radici, su Clio RS di classe N2000. Per il giovane pilota sinagrese si tratta della sua seconda gara assoluta in carriera dopo il buon esordio di Castell’Umberto.

Reduce dalla vittoria di classe dello slalom umbertino, anche Benito Costa prederà parte alla kermesse di Altofonte al volante dell’intramontabile A112 Abarth in S2. Per il driver valdinese sarà l’occasione per confermare il suo ottimo livello raggiunto in questa stagione.

