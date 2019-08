Guagliardo al via del Tirreno Historic Rally

Sui selettivi asfalti del messinese, esordio e gara test in notturna per il pilota preparatore sicilianoin coppia col fido Franco Granata, su Porsche 911/SC di 3° Raggruppamento

Saponara (Me), 8 agosto 2019 – In attesa di rilanciare l’attività del proprio team nelle maggiori serie nazionali ed europee, una volta archiviata la pausa estiva, Domenico “Mimmo” Guagliardo scenderà in campo in prima persona presentandosi al via del 3° Tirreno Historic Rally, appuntamento ammantato dal fascino della disputa in notturna e valido per il Trofeo 4^ zona (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna) e per il Campionato Siciliano di specialità, in programma il prossimo fine settimana nel Messinese. In occasione della prima uscita stagionale, l’eclettico pilota-preparatore siciliano, chiamato al debutto sui selettivi asfalti peloritani al volante di una rinnovata Porsche 911/Sc di 3° Raggruppamento, ritroverà alle note il fido corregionale Francesco Granata.

«Il mio ultimo impegno, tra l’altro condiviso proprio con Franco, risale alla Grande Corsa di Chieri, nel novembre scorso» – ha raccontato Guagliardo alla vigilia- «Detto questo, si tratterà di una gara test. Sfrutterò il weekend agonistico, infatti, per provare il motore e gli ammortizzatori con specifiche regolamentari 2019, entrambi del tutto nuovi, in vista del prosieguo della stagione. Dando per scontato che un piazzamento di rilievo non si disdegna mai, darò assoluta priorità allo sviluppo del mezzo».

La competizione, che si disputerà in concomitanza con quella riservata alle vetture moderne, scatterà dal comune di Saponara (nonché sede del palco d’arrivo) un minuto dopo la mezzanotte del 10 agosto per concludersi la domenica mattina. Previste nove prove speciali, articolate su 81 chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti.

Com. Stam.