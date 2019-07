Ricca “campagna acquisti” in casa Project Team

In occasione del Rally Città di Lucca, da registrare le new entry di Gabriele (Renault Clio S1600) e Christopher (Peugeot 208 R2) Lucchesi, padre e figlio, in coppia rispettivamente con Pietro Checchi e David Castiglioni al Rally di Alba, valido per il CIR WRC, invece, impegno per Davide Craviotto e Fabrizio Piccinini, su Peugeot 208 R2

Lucca, 23 luglio 2019 – Nell’ambito di una stagione sportiva già pregna di soddisfazioni, la scuderia Project Team alzerà l’asticella incrementando una già ricca “campagna acquisti”, con un occhio di riguardo ai giovani talenti italiani. Il sodalizio presieduto da Luigi Bruccoleri, infatti, in occasione del 54° Rally Coppa Città di Lucca, in scena sabato 27 luglio e valido per la Coppa Aci Sport 6^ zona (Toscana e Umbria), accoglierà tra le proprie file il figlio d’arte Christopher Lucchesi, prossimo al via della gara di casa al volante della Peugeot 208 R2 della GF Racing e assistito alle note dall’esperto David Castiglioni. Dopo oltre due mesi di stop (l’ultimo impegno risale alla Targa Florio del maggio scorso), dunque, il neo portacolori lucchese, pilota classe 1999, reindosserà casco e tuta per riprendere un cammino volto a maturare esperienza e, perché no, a riscattare una deludente prima parte del 2019 che l’ha visto in lizza tanto nel “Due Ruote Motrici” del Tricolore Rally quanto nel Trofeo Peugeot Competition. Sarà della partita anche il padre Gabriele, in coppia con Pietro Checchi su Renault Clio S1600 di Alessio Santini e già vincitore di tre edizioni (2016, 2013 e 2008) del “Città di Lucca”. Altra new entry di assoluto rilievo in casa Project, veterano della specialità con 30 anni di carriera alle spalle ma, soprattutto, concentrato nell’accompagnare il figlio, passo dopo passo, lungo un percorso di crescita.

«Si tratterà di un weekend all’insegna delle novità, team e scuderia in primis, mossi dal desiderio di voltare pagina in fretta e furia alla luce dei recenti trascorsi a dir poco infelici, nostro malgrado e per responsabilità a noi non imputabili, e con la voglia di guardare al futuro con rinnovato ottimismo» – ha sottolineato Lucchesi Sr alla vigilia – «Una volta archiviata la competizione in Lucchesia, è certa anche la partecipazione di Christopher ad uno dei due ultimi appuntamenti autunnali, o ad entrambi chissà, budget permettendo, del prestigioso Campionato Italiano Rally Terra, ovvero, il Nido dell’Aquila, che ha già disputato lo scorso anno per la prima volta, e il Tuscan Rewind. In stretta sinergia con i nuovi partner stiamo gettando solide basi, altresì, per il programma 2020 che potrebbe prevedere per il ragazzo un ritorno in grande stile nella massima serie nazionale».

Nell’analogo fine settimana, l’altro alfiere Davide Craviotto, invece, sarà atteso ai nastri di partenza del 13° Rally di Alba, quinto nonché penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally WRC. Reduce dall’ottimo risultato conseguito al “Golfo dei Poeti” quasi due settimane addietro, ovvero, un’ottava piazza assoluta e il primato in classe R2B, il driver genovese tenterà di confermarsi ai vertici di una a dir poco “affollata” categoria (quasi trenta gli iscritti), sempre affiancato nell’abitacolo della Peugeot 208 R2 by Bianchi dal fido Fabrizio Piccinini.

L’evento del Cuneese, scatterà nel tardo pomeriggio di sabato con la disputa della prova spettacolo “RA Show”; l’indomani, seguiranno le rimanenti sette “speciali” articolate su 105,23 chilometri di tratti cronometrati (trasferimenti esclusi).

Com. Stam.

1 christopher lucchesi (rally il ciocco 2019_ph acisport)

2 davide craviotto (rally golfo dei poeti 2019)