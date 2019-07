L’Austria dice bene al Team Guagliardo

Una volta archiviato il Rallye Weiz, quinto appuntamento della serie europea Rally Auto Storiche al trofeo Vallecamonica, un Marco Superti (Porsche 911 Carrera RS) in grande spolvero fa suo il 2° raggruppamento

Weiz (AT), 21 luglio 2019 – Si è appena concluso un lungo, nonché più che positivo, fine settimana agonistico per il Team Guagliardo. Procedendo in rigoroso ordine cronologico, venerdì e sabato scorsi, la Stiria ha fatto da sfondo al Rallye Weiz, quinto appuntamento stagionale del Campionato Europeo Rally Auto Storiche ottimamente interpretato dai portacolori Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis. L’affiatato equipaggio friulano, a bordo della performante Porsche 911 Carrera Rs, infatti, una volta completate le 14 prove speciali previste, si è aggiudicato il 2° Raggruppamento (accorciando le distanze, in tal modo, dal belga Carlo Mylle, leader provvisorio di categoria) piazzandosi quarto, altresì, in una virtuale classifica assoluta.

Qualche rammarico, invece, per il gentleman driver svedese Mats Myrsell che, assistito alle note dal connazionale Esko Junttila, è stato costretto al ritiro anticipato nella prima tappa, quando ricopriva saldamente la terza posizione nella graduatoria generale: il tre volte campione europeo di specialità, nel corso del quarto tratto cronometrato, è arrivato lungo (complice anche il fondo umido) picchiando duramente su un terrapieno e danneggiando la scocca della potente Porsche 911 Sc di Gruppo B. Un epilogo che non ha scoraggiato più di tanto l’esperto pilota scandinavo, rimasto entusiasta dalle qualità della vettura e già desideroso di rifarsi al Rally Alpi Orientali Historic di fine agosto.

Una domenica all’insegna delle cronoscalate, invece, per Marco Superti, tra i protagonisti del 49° Trofeo Vallecamonica, andato in scena lungo un percorso tecnico, veloce e guidato che da Malegno ha condotto i partecipanti a Borno, passando per Ossimo. Il rallista bresciano, al volante della Porsche 911 Carrera Rs, ha concluso sul secondo gradino del podio di 2° Raggruppamento e quarto in una virtuale top ten alla luce di una performance in crescendo, dopo essersi distinto sin dalle prove cronometrate del giorno precedente. Per Superti, che non disputava una salita dal lontano 2012 (sempre un’edizione del “Vallecamonica”), è stata soprattutto una sorta di gara test: macinare ulteriori chilometri, entrare in maggiore sintonia con il mezzo e allenarsi in vista degli impegni futuri nel CIRAS.

Com. Stam.

ph. Harald Illmer – Aci Sport

marco superti (foto archivio 2019)