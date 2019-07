Prestigiosa trasferta in Austria per il Team Guagliardo

Sulle tortuose e selettive strade del Rallye Weiz, quinto appuntamento della serie europea Rally Auto Storiche, impegno per gli alfieri Myrsell-Junttila (Porsche 911/SC) e Pasutti-Campeis (Porsche 911 Carrera RS)

Weiz (AT), 18 luglio 2019 – Una trasferta di respiro internazionale per il Team Guagliardo, impegnato nell’imminente fine settimana al Rallye Weiz, quinto atto del Campionato Europeo Rally Auto Storiche in programma in Austria. Saranno due gli equipaggi schierati al via da parte della compagine presieduta dal preparatore siciliano Domenico “Mimmo” Guagliardo che, innanzitutto, affiderà la performante Porsche 911 Sc di Gruppo B all’esperto Mats Myrsell, già tre volte campione continentale di specialità (2012, 2013 e 2015). Lungo le selettive e tortuose strade della Stiria, il gentleman driver svedese, assistito alle note dal fido connazionale Esko Junttila, punterà ad un piazzamento di rilievo al fine di consolidare la leadership provvisoria in 4° Raggruppamento.

«Siamo qui, in una cornice agonistica di assoluto rilievo, per vivere una nuova esperienza con un plurititolato pilota straniero» – ha commentato Guagliardo alla vigilia – «Cercheremo di servire Myrsell al meglio delle nostre capacità per poter fargli raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero vincere il campionato».

Sarà della partita anche Paolo Pasutti, al rientro nella serie continentale. Il conduttore friulano, in coppia col corregionale Giovanni Battista Campeis, su Porsche 911 Carrera Rs di 2° Raggruppamento, vorrà dire la sua al pari del compagno di squadra, dopo aver messo a segno una vittoria nel round delle Asturie rilanciandosi prepotentemente nella categoria d’appartenenza. La gara austriaca, scatterà venerdì 19 luglio per concludersi l’indomani. Prevista la disputa di 14 prove speciali per un totale di 160,04 chilometri interessati dal cronometro.

Classifica Campionato Europeo Rally Auto Storiche 2019 (dopo quattro gare)

4° Raggruppamento: 1. Mats Myrsell punti 55; 2. “Lucky” 53; 3. Sainz 43.

2° Raggruppamento: 1. Carlo Mylle punti 50; 2. Pasutti e Laszlo 39.

