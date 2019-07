La scuderia Project Team alla conquista di Roma

Sulle strade della capitale e della ciociaria, teatro dell’appuntamento valido per le serie europea e italiana rally, Simone Campedelli e Tania Canton portano al debutto la nuova Ford Fiesta R5 di M-Sport

Roma, 17 luglio 2019 – Una nuova avventura, una seconda parte di stagione foriera di ulteriori stimoli e interessanti risvolti tecnico-agonistici. La scuderia Project Team, infatti, sarà presente al fianco di Simone Campedelli, il quale, nell’ambito del Rally di Roma Capitale, round doppiamente valido per i Campionati Europeo e Italiano Rally e in programma il prossimo fine settimana, porterà al debutto la nuova Ford Fiesta R5 di M-Sport, fregiata Orange1 Racing e gommata Pirelli. Sui selettivi asfalti del Lazio, dunque, il talentuoso pilota romagnolo, assistito alle note dalla fida Tania Canton, disporrà di un’altra freccia al proprio arco per rilanciarsi in vista di un’avvincente volata finale, in una cornice di respiro internazionale dove sarà chiamato al diretto confronto anche con i blasonati “colleghi” di tutta Europa. «È un sogno che s’avvera. Sia Malcolm Wilson che Maciej Woda, d’altronde, me lo avevano promesso ad inizio anno e sono stati di parola: toccherà a me far esordire tanto nella serie continentale quanto in quella tricolore la nuova arma di M-Sport e per me questa è una soddisfazione che, di per sé, vale una carriera» – ha sottolineato un entusiasta Campedelli alla vigilia – «Sono fiducioso, anche perché la gara laziale, che ho vinto nel 2017, mi piace parecchio e poi perché le indicazioni dei tecnici del team non lasciano dubbi sul progresso della nuova vettura in termini di prestazioni».

Una parentesi sportiva d’eccezione che vedrà al via anche gli affiatati, tanto nell’abitacolo quanto nella vita,“Mattonen”, al secolo Mario Mattone, e Giulia Taglienti, su Mitsubishi Lancer Evo X di Gruppo N curata dalla ML Garage, già distintisi nella passata edizione. Sarà della partita, altresì, l’altro portacolori “PinoPic”, alias Giuseppe Picciuca, su Suzuki Swift Sport dell’Europea Service. Il driver siciliano, all’esordio del prestigioso appuntamento capitolino, potrà contare, per l’occasione, su Gabriele Clerici sul sedile di destra, per riproporsi nella Suzuki Rally Cup e nel Tricolore R1, proseguendo un’annata corsaiola volta all’apprendistato. La competizione scatterà venerdì 19 luglio con le prove libere, seguite dalla Qualifying Stage (atta a stabilire l’ordine di partenza del primo giorno di gara); alle 19:00, invece, si svolgeranno la cerimonia di partenza presso Castel Sant’Angelo e la successiva parata dei concorrenti lungo le vie della Città eterna. Tra sabato e domenica, infine, si entrerà nel vivo dell’evento con la disputa di 16 prove speciali, per un totale di 189,4 chilometri interessati dal cronometro (trasferimenti esclusi) e il gran finale ad Ostia.

In concomitanza con la prima tappa (sabato) del “Roma Capitale”, andrà in scena anche il 41° Rally di Pico, seppur su un tracciato più ridotto che interesserà gli analoghi passaggi nel Frusinate. Al round valevole per laCoppa Aci Sport 7^ zona, non poteva certo rinunciare il locale Simone Taglienti, al rientro con la Renault Twingo R2 gestita dalla D’Avelli Racing. Il giovane nonché funambolico conduttore picano, sempre assistito alle note da Alessandro Falasca, punterà a un risultato di rilievo sulle strade di casa, dopo aver fatto suo il terzo gradino del podio nel 2018. Saranno della partita anche gli altri competitivi ciociari Luca Santoro eBenedetto Parisi, su Mitsubishi Lancer Evo IX R4 della ML Garage. Prevista un’ampia copertura mediatica: per ulteriori approfondimenti visitare i portali www.acisport.it, www.rallydiromacapitale.it ewww.rallydipico.com.

1 pinopic (targa florio 2019)

2 taglienti-falasca (rally terra di argil 2019_ph nardini)