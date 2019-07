Un weekend tra pista e salita per il Team Guagliardo

A Misano, i gentlemen driver Giuseppe Garofalo e Raffaele Picciurro, su Porsche 911 RSR, al via del Campionato Italiano Velocità circuito riservato alle autostoriche impegno alla titolata Cesana-Sestriere, invece, per l’altro siciliano Natale Mannino (Porsche 911 Carrera RS)

Misano Adriatico (Rn) – Saranno due gli appuntamenti agonistici di rilievo ai quali sarà chiamato il Team Guagliardo, il prossimo fine settimana. Tanto per cominciare, l’autodromo di Misano, teatro del quinto round del Campionato Italiano Velocità Circuito Autostoriche, vedrà il rientro del gentleman driver palermitano Giuseppe Garofalo che, archiviata qualche esperienza con la Lancia Delta nella specialità 2018, tornerà alla guida della fida Porsche 911 Rsr di 3° Raggruppamento alternandosi al volante, per la prima volta, con il concittadino Raffaele Picciurro. «Inizio la stagione un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, per via di alcuni problemi risolti solo da poco e a distanza di ben oltre un anno dall’ultimo match, disputato a Monza» – ha raccontato Garofalo alla vigilia – «All’imminente impegno sul tracciato romagnolo, tradizionalmente ostico per le temperature elevate, dovrebbero far seguito anche quelli di Vallelunga e di Imola». Alle parole di Garofalo, hanno fatto eco quelle del suo occasionale coéquipier: «Una trasferta inizialmente non programmata, nata su invito dell’amico Giuseppe» – ha spiegato Picciurro – «Per quel che mi riguarda, si tratterà di un debutto nella serie tricolore nonché di un gradito ritorno sulla pista di Misano, dove ho affrontato la ‘6 Ore’ del 2003, valida allora per l’ETCS». La competizione entrerà nel vivosabato 13 luglio con la disputa delle qualifiche ufficiali sulla durata di 30 minuti; l’indomani, invece, lo start della gara, articolata sulla lunghezza di un’ora.

Dalla Romagna al Piemonte dove, nel corso dell’analogo weekend, andrà in scena la 38ª Cesana – Sestriere, quinto atto del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA). Nel Torinese, atteso all’ennesimo debutto nella disciplina l’altro esperto conduttore siciliano Natale Mannino che, sull’altra Porsche 911 Carrera Rs by Guagliardo ma di 2° Raggruppamento, mirerà a riappropriarsi del vertice della competitiva classe GTS+2500, dopo aver animato un’avvincente sfida alla “Lago Montefiascone” mancando la vittoria di categoria per un gap, dal diretto avversario, di appena nove centesimi di secondo. La manifestazione, tornata da quest’anno a disputarsi lungo il tradizionale percorso di 10.400 metri che da Cesana Torinesecondurrà i partecipanti al Colle del Sestriere, scatterà sabato con le due salite di ricognizione seguite, il giorno seguente, dall’unica manche ufficiale.

1 natale mannino (lago montefiascone 2019)

2 giuseppe garofalo (stagione 2018)

3 raffaele picciurro (cronoscalata del santuario 2019)