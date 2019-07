La Scuderia Project Team si rituffa nell’International Rally Cup

I portacolori Belli-Albertini (Mitsubishi Lancer Evo X R4) al via del Rally del Casentino,quarto nonché penultimo round della serie gli altri alfieri Lanza-Pozzi (Peugeot 106 Rally), invece, chiamati al debutto al “4 regioni”

Bibbiena (Ar), 2 luglio 2019 – Si scaldano i motori in casa Project Team, in vista del 39° Rally Internazionale del Casentino, quarto nonché penultimo appuntamento dell’International Rally Cup Pirelli, in scena il prossimo fine settimana nell’Aretino. All’esame sugli ostici asfalti toscani, sarà chiamato il portacolori Marco Belli, volto a dare continuità ai risultati positivi sin qui conseguiti nella serie, ovvero, due primati e una piazza d’onore in classe R4. L’esperto pilota emiliano, assistito alle note dal corregionale Andrea Albertini, infatti, si affiderà alla performante Mitsubishi Lancer Evo X della LB Tecnorally per raccogliere altri punti atti a consolidare la leadership provvisoria nel raggruppamento R4 – N4 – R3D – Prod. S4 e riscattarsi, altresì, dal ritiro anticipato nella passata edizione pur avvenuto, suo malgrado, per la rottura del differenziale.

La gara scatterà venerdì 5 luglio, alle ore 20.30, con la disputa della prova spettacolo “Bibbiena”, allestita a breve distanza dalle mura del centro storico dell’omonimo comune; l’indomani, invece, un menù ancora più ricco con le rimanenti nove frazioni cronometrate e l’arrivo in notturna dopo la lunga e selettiva “Talla”.

Nel medesimo weekend, impegno anche per l’altro alfiere Gabriele Lanza, ma in lizza al 22° Rally 4 Regioni, in programma nel Pavese. Per il driver genovese, in coppia per l’occasione con Alessandro Pozzi e alla guida della Peugeot 106 Rally curata dalla Pool Racing, si tratterà tanto della prima partecipazione in “carriera” alla competizione lombarda quanto dell’esordio stagionale, solo posticipato, giocoforza, dopo la mancata partenza al Rally Castelli Piacentini, quasi due mesi addietro, per problemi accusati alla ventola.

