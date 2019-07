Automobilismo: Coppa Paolino Teodori, bilancio positivo per la Scuderia Project Team

Coppa Paolino Teodori, bilancio positivo per la Scuderia Project Team. Anche il sesto round del CIVM dice bene all’esperto portacolori Rosario Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda), salito sul secondo gradino del podio del gruppo CN e sempre più leader di categoria

Ascoli Piceno, 1 luglio 2019 – Altri punti pesanti in prospettiva, messi nel carniere da Rosario Iaquinta, una volta portata a termine la 58^ Coppa Paolino Teodori, sesto di 12 appuntamenti del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) nonché valida per la FIA International Hill Climb Cup, andata in scena lo scorso fine settimana nell’Ascolano. L’esperto portacolori della scuderia Project Team, presentatosi al via con la sempre performante nonché rinnovata Osella PA21 Evo Honda del team Catapano Corse, gommata Avon, infatti, ha centrato la piazza d’onore in un combattuto Gruppo CN (considerando la classifica finale aggregata). Già in luce durante le ricognizioni del sabato, lungo i 5031 metri del tracciato che dalla frazione di Colle San Marco hanno condotto i partecipanti a San Giacomo, nota località montana, il pilota calabro ha conseguito, in quest’ordine, una piazza d’onore e un primato nelle due salite domenicali.

«Abbiamo acquisito un punteggio importante in ottica campionato, consolidando oltremodo la leadership di categoria» – ha raccontato un soddisfatto Iaquinta – «In gara 1 abbiamo apportato alcune regolazioni alla vettura che, però, non hanno dato l’esito sperato non permettendomi, infatti, di sfruttare al meglio le gomme nuove. Ci siamo rifatti in gara 2, invece, tornando alle soluzioni già adottate nelle prove cronometrate del giorno prima e risultando decisamente più competitivi, tanto da imporci sui validi avversari. Detto questo, tireremo le prime somme dopo l’impegno alla ‘Rieti-Terminillo’ (ottavo round della serie tricolore, in programma a fine luglio ndr) ma devo ammettere che il cammino sin qui intrapreso si è rivelato ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Pur sottolineando che siamo solo a metà stagione e che la strada da percorrere è ancora lunga».

Disciplina, attenzione, cura dei dettagli, esperienza e tanta concretezza hanno accompagnato Iaquinta sin dall’apertura dell’annata agonistica, fruttandogli ben quattro vittorie e due podi.

Classifica finale 58^ Coppa Paolino Teodori

Gruppo CN: 1. Giovanni Rampini (Osella PA21 Evo) in 4’48”41; 2. Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 1”51;3. Petit (Norma M20 FC) a 11”91; 4. Bielanski (Lucchini P1/98 Bmw) a 40”51; 5. Filippetti (Ligier JS51) a 49”02; 6. Gambino (Osella PA21) a 57”40.

