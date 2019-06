Slalom dei trulli a Monopoli, vince Fabio Emanuele

Fabio Emanuele alla guida della Osella PA9/90 ha trionfato allo Slalom dei trulli. La competizione ha avuto luogo in tre manches e su un percorso di 3600 metri con 16 chicane sulla panoramica sp113 di Monopoli. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati e non solo, che hanno seguito da questa mattina la gara, valevole per il campionato italiano Slalom. Sono stati 76 i piloti alla linea di partenza.

Cinque volte campione italiano Slalom e leader della classifica 2019, molisano, Fabio Emanuele ha conquistato tutte e tre le manches con risultato migliore. Secondo posto per Michele Puglisi, siciliano, distaccato da Emanuele per quattro secondi a bordo di una Radical Prosport motorizzata Suzuki. Terzo Salvatore Castellano, campano, con la sua Chiavenuto Suzuki. “Una gara e un percorso stupendo – commenta a caldo Fabio Emanuele – sono davvero felice. Lo scorso anno sfiorai la vittoria per un birillo, quest’anno è andata bene. Una bella giornata”.

L’evento è stato organizzato dall’Aci Bari Bat in collaborazione con la Basilicata Motorsport. Direttore di gara Carmine Capezzera. Presenti il presidente della commissione sportiva nazionale Patrizia La Delfa e l’osservatore nazionale Marco Messina. “Un percorso in totale sicurezza – spiega Francesco Ranieri, presidente dell’Aci Bari Bat – che per il terzo anno consecutivo concorre al campionato italiano Slalom. Il nostro obiettivo è di rendere questo evento ancora più attrattivo anche dal punto di vista turistico”.

