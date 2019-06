Sul circuito di Melilli vittoria per Damiani, meno fortunato Campo

Melilli (SR). Weekend ricco di soddisfazioni per i due alfieri del Real Cefalù Reparto Corse che sotto un caldo torrido hanno preso parte alla VII Prova del campionato regionale karting pista.

In classe KZN è stato il giovane Antonio Damiani ad imporsi al debutto con il nuovo team Sicilia Racing Kart con un mezzo tutto nuovo spinto dal motore di casa TM preparato da Ghidella sul nuovo telaio francese Sodi. Partito in 4° posizione nella prefinale giunge in seconda posizione mentre nella finale grazie ad una penalità inflitta al concorrente in testa alla gara Damiani passa in testa e vince la gara.

Per il madonita Vincenzo Campo weekend in chiaroscuro in classe 100 AMA con il team Antonello Kart che si è piazzato in 6° posizione assoluta in GARA 1 e quarta posizione in GARA 2 sotto un sole cocente che ha messo a dura prova mezzi e piloti.

