La Scuderia Project Team tra Friuli ed Emilia

Attesa per il duplice esordio dei portacolori Di Benedetto-Longo (Skoda Fabia R5) e Belli-Costi (Mitsubishi Lancer Evo X) al Rally Piancavallo, secondo atto stagionale della prestigiosa Ircup Pirelli al Rally Castelli Piacentini, invece, impegno per le new entry Lanza-Pozzi (Peugeot 106 Rally)

Maniago (Pn), 9 maggio 2019 – Voglia di riscatto e il forte desiderio di poter recitare il ruolo di protagonista. Di certo, non mancheranno le motivazioni al recordman siciliano Alfonso “Fofò” Di Benedetto, atteso all’esordio del 33° Rally Piancavallo, secondo di cinque appuntamenti della prestigiosa International Rally Cup Pirelli, in programma il prossimo fine settimana nel Pordenonese. Il portacolori della scuderia Project Team, assistito alle note dal fido corregionale Roberto Longo e al volante della Skoda Fabia R5 dell’Erreffe Rally Team – Bardhal, vorrà lasciare il segno nella per lui del tutto inedita competizione friulana andando a caccia dei primi punti pesanti nella serie, dopo essere stato costretto al ritiro per una toccata al Rally Appennino Reggiano, sfortunata apertura stagionale caratterizzata da difficili condizioni meteo.

Sui selettivi asfalti maniaghesi, chiamato al debutto anche l’altro alfiere Marco Belli. L’esperto pilota emiliano, reduce dal primato conseguito nel gruppo R4/N4/R3D/ProdS4 una volta archiviata la gara di casa, punterà a confermarsi per consolidare la leadership provvisoria di categoria, sempre alla guida della Mitsubishi Lancer Evo X R4 della LB Tecnorally e navigato, per l’occasione, da Stefano Costi. La manifestazione entrerà nel vivo sabato 11 maggio con la disputa di quattro prove speciali seguite, l’indomani, dalle rimanenti cinque frazioni cronometrate per un totale di 127,4 chilometri, escludendo i trasferimenti.

Un intenso weekend sportivo per il sodalizio presieduto da Luigi Bruccoleri che, infatti, saluterà l’ingresso di un nuovo “portabandiera”: Gabriele Lanza. Per il driver genovese, in coppia col vogherese Alessandro Pozzi, su Peugeot 106 Rally, previsto l’impegno al 2° Rally Castelli Piacentini, in scena nella Val Tidone.

