E’ un La Chiusa show! seconda piazza e tanto spettacolo sulla pista di Kinisia

E stato il weekend della conferma del driver alfiere cerdese del Reparto Corse Real Cefalù Francesco La Chiusa sul circuito di Kinisia (TP) nel campionato regionale ACI CSAI piste permanenti.

La Chiusa ha dovuto mettere in pista tutte le sue forze per far fronte ad un weekend di gara cominciato con ottimi tempi nelle prime libere e proseguito con un problema tecnico nell’ultima sessione presentatisi anche durante il warm-up e nelle qualifiche. Nonostante ciò il nostro Francesco è riuscito ad agguantare un ottima terza piazza a pochi millesimi dalla pole su 10 driver. Nella pre-finale termina in seconda posizione e in finale conduce una gara magistrale scattando subito al primo posto, a causa di un errore di valutazione perde alcune posizioni ma grazie a tre giri velocissimi che hanno infiammato il pubblico presente nel circuito Trapanese, termina la gara in seconda posizione ad un soffio dalla prima piazza.

Come non essere orgogliosi del nostro “Ciccio” protagonista e competitivo anche in questa stagione nella nuova categoria 125 X30 Junior telaio Parolin della VRT Motorsport Team Parolin del patron Vincenzo Vacante.

