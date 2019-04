Nel weekend, Project Team tra terra e asfalto

Al Rally Adriatico, apertura stagionale del Tricolore Terra, fari puntati sul talentuoso neo portacolori Stéphane Consani (Skoda Fabia R5), in coppia con l’altro francese Thibault De lLa Hhaye i giovani ciociari Taglienti-Falasca (Renault Twingo R2) e gli esperti Solitro-Porzio (Mitsubishi Lancer Evo IX R4), invece, al via del Rally Terra di Argil

Cingoli (Mc), 30 aprile 2019 – Un outsider di lusso, certo, ma che potrebbe anche recitare il ruolo di scomodo antagonista per gli habitué della specialità. Occhi puntati sull’asso francese Stéphane Consani, chiamato al debutto del 26° Rally Adriatico, primo di cinque appuntamenti dell’avvincente (le premesse ci sono tutte) Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) 2019, in programma il prossimo fine settimane sugli sterrati del Maceratese. Il neo portacolori della scuderia Project Team sarà in lizza al volante della Skoda Fabia Evo R5 dell’Erreffe Rally Team – Bardahl e gommata Pirelli, affiancato nell’abitacolo dall’esperto connazionale Thibault De La Haye e, come da consuetudine, punterà ad attaccare lancia in resta sin dall’avvio. La manifestazione marchigiana entrerà nel vivo venerdì 3 maggio con la cerimonia di partenza; l’indomani, invece, prevista la gara vera e propria articolata su 11 prove speciali, di cui 93,93 chilometri interessati dal cronometro.

Dalla terra delle Marche agli asfalti del Frusinate, teatro il medesimo weekend del 7° Rally Terra di Argil, valido per la Coppa Aci Sport 7^ zona. In quel di Pofi, infatti, saranno altri due gli equipaggi schierati sotto le insegne Project Team. Già quarti assoluti e leader tra le “due ruote motrici” nella passata edizione, da registrare la prima uscita stagionale per gli affiatati nonché giovani Simone Taglienti e Alessandro Falasca. Il binomio ciociaro, già vincitore assoluto del Trofeo Rally Lazio 2018, mirerà a confermarsi sempre a bordo della scattante Renault Twingo R2 curata dalla D’Avelli Racing; saranno della partita, altresì, i “veterani” Bartolomeo Solitro e Alberto Porzio, su Mitsubishi Lancer Evo IX R4 della GPR Sport. La due giorni sportiva laziale aprirà i battenti sabato per concludersi domenica 5 maggio, dopo la disputa di otto ps.

Calendario Campionato Italiano Rally Terra 2019

26° Rally dell’Adriatico (3/4 maggio); Rally Italia Sardegna (14/16 giugno); 47° San Marino Rally (12/13 luglio); Il Nido dell’Aquila (27/28 settembre); 10° Tuscan Rewind (23/24 novembre

Com. Stam.

stéphane consani