Sanremo Rally, il Team Guagliardo mette a segno una tripletta

Nel ponente ligure, al termine del secondo round del Tricolore Rally Storico, podio e successo di raggruppamento per i rientranti Negri-Coppa (Porsche 911 RS) così come nella passata edizione vittorie di categoria anche per gli altri alfieri Lombardo-Livecchi (Porsche 911/SC) e Dell’Acqua-Galli (Porsche 911/S)

Sanremo (Im), 13 aprile 2019 – Gli alfieri del team capitanato dal pilota-preparatore palermitano Domenico “Mimmo” Guagliardo hanno, decisamente, lasciato il segno in un avvincente e combattuto 34° Sanremo Rally Storico, secondo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), nonché valido per il Tour European Rally Historic. Sui leggendari tornanti liguri, infatti, Davide Negri e Roberto Coppa, su Porsche 911 Rs, hanno conquistato la terza piazza assoluta e il primato nel 2° Raggruppamento bissando, in tal modo, il risultato già ottenuto nell’edizione 2018. L’affiatato equipaggio biellese, autore di una performance pulita e regolare, ha guadagnato il podio nelle battute iniziali della seconda e ultima tappa odierna, difendendolo coi denti fino alla bandiera a scacchi. Quinta posizione in un’ideale classifica generale (non contemplata dalla specialità) e vittoria in 3° Raggruppamento per un sorprendente Angelo Lombardo, su Porsche 911/Sc. Seppur all’esordio sui selettivi asfalti del ponente ligure, infatti, il giovane driver siciliano, in coppia con il corregionale Beppe Livecchi, ha disputato una gara in crescendo, passando definitivamente al comando della categoria nelle ultime fasi in notturna e “bagnate” del venerdì, nello specifico dopo il secondo passaggio della “Vignai”. Il giorno seguente, Il cefaludese figlio d’arte, ha portato a termine l'”impresa” sportiva procedendo a ritmi serrati e, soprattutto, cancellando in un sol colpo la delusione per lo stop anticipato al “Vallate Aretine”, round d’apertura della massima serie tricolore.

Com. Stam.

1 Dell’Acqua-Galli (Sanremo Rally Storico_ph Acisport) –

2 Lombardo-Livecchi (Sanremo Rally Storico 2019_ph Acisport)

3 Negri-Coppa (Sanremo Rally Storico 2019_ph Acisport)