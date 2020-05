Il video degli azzurri per la riapertura Prosegue il ritorno all’attività nelle 559 Società FITARCO (Video)

A partire da lunedì hanno riaperto gran parte delle 559 Società italiane. Per rendere più comprensibili le linee guida della FITARCO in merito alla riapertura post lockdown, gli arcieri azzurri si sono prestati per realizzare un video esplicativo sul comportamento da tenere sulla linea di tiro. In pratica si tratta di un sunto del vademecum “igienico-sanitario-comportamentale” che la Federazione Italiana Tiro con l’Arco ha diramato la scorsa settimana ai sodalizi arcieristici sparsi su tutto il territorio italiano.

A mettersi a disposizione per la realizzazione dei video che spiega con esempi pratici come comportarsi sulla linea di tiro sono stati 4 azzurri: Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, oro e argento ai Giochi Europei di Minsk, il pluri medagliato olimpionico Marco Galiazzo e l’iridato David Pasqualucci.



SPESE COVID19: RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SOCIETA’ Il Consiglio Federale nel frattempo ha deliberato un rimborso forfettario a tutte le Società Federali per sostenere le spese sostenute per sanificare e mettere a disposizione dei tesserati i materiali utili per gestire in massima sicurezza la ripresa degli allenamenti (gel igenizzante, mascherine, disinfettanti ecc.).