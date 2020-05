Il 1° Virtual Rally della Valdinievole e del Montalbano entra nel vivo: “via libera” alle iscrizioni

Pubblicato e messo, quindi, a disposizione di tutti i potenziali partecipanti, il modulo d’iscrizione alla gara che proietterà Jolly Racing Team ed ART Motorsport 2.0 nel panorama motosportivo virtuale.

Larciano, 26 maggio 2020 Il countdown, è in via di esaurimento e sta assumendo toni vivaci: il 1° Virtual Rally Valdinievole e Montalbano – in programma da lunedì 1 a domenica 7 maggio e promosso dalle scuderie Jolly Racing Team ed ART Motorsport 2.0, in collaborazione con il designer Simone Brachi – è entrato nella sua fase più accesa mettendo a disposizione del plateau di partecipanti il modulo d’iscrizione, scaricabile dalla pagina internet dedicata all’evento: shrtco.de/xtyMI

Disponibile sulla piattaforma Dirt Rally 2.0, accessibile da personal computer, Playstation 4 ed XboX, il 1° Virtual Rally Valdinievole e Montalbano garantirà a praticanti ed appassionati del settore sette giorni dove agonismo ed adrenalina saranno autentici protagonisti. Un’iniziativa di assoluto richiamo, impreziosita da una serie di particolarità in grado di garantirle un ruolo di primo piano a livello nazionale: dai premi, messi a disposizione dai due sodalizi pistoiesi al legame con il territorio, con le prove speciali in programma che, in prospettiva digitale, esprimono molte delle caratteristiche di quelle reali.

Presupposti che richiameranno sulla piattaforma Dirt Rally 2.0 molti dei “primattori” del rallismo nazionale, attratti da un confronto che – per quanto riguarda i piloti prioritari, in possesso di regolare licenza Aci Sport 2019/2020 – garantirà al primo classificato della categoria l’iscrizione gratuita al 36° Rally Valdinievole e Montalbano. Al vincitore della classifica assoluta verrà garantita, invece, la possibilità di effettuare un test pre-gara su una vettura di classe R5 al fianco di Luca Artino, al secondo classificato un giubbotto messo a disposizione dalla scuderia Jolly Racing Team ed al terzo un giubbotto messo in palio da ART Motorsport 2.0.

Un legame, forte, con la gara “tradizionale” e la sua storia. Al pilota che siglerà il miglior tempo sulla prima prova speciale verrà assegnato il Memorial Massimiliano Bigeschi, indimenticato protagonista del confronto valdinievolino. Un contesto nel quale il pilota, scomparso ad inizio anno, si è reso protagonista in cinque edizioni. L’ultima, nella stagione sportiva 2018, al volante di una Renault Clio Williams.

Tutti gli aggiornamenti sul 1° Virtual Rally Valdinievole e Montalbano saranno resi noti sulle pagine Facebook delle due scuderie e sul sito di Jolly Racing Team.

