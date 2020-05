UCI – Varati i nuovi calendari WorldTour

Si comincia il 1 agosto con le Strade Bianche, sia per gli uomini che per le donne e si finirà in Spagna l’8 novembre. In Italia si correranno anche Sanremo (8 agosto), Lombardia (31 ottobre), Tirreno Adriatico (7-14 settembre), Giro d’Italia (3-25 ottobre) Giro Rosa (11-19 settembre).

L’Unione Ciclistica Internazionale ha resi noti oggi i calendari UCI WorldTour e UCI Women’s WorldTour. La stagione comincerà il 1° agosto con le Strade Bianche, sia per gli uomini che per le donne, e terminerà in Spagna l’8 novembre, con la Vuelta (uomini) e Ceratizit Madrid Challenge (donne).

Il Giro d’Italia si correrà ad ottobre, dal 3 al 25; le due classiche monumento rispettivamente l’8 agosto (Milano Sanremo) e il 31 ottobre (Lombardia). Le altre gare in Italia saranno la Tirreno Adriatico e il Giro d’Italia femminile, entrambe a settembre.

I campionati nazionali dovrebbero svolgersi dal 20 al 23 agosto. Tuttavia le Federazioni Nazionali potranno proporre date alternative qualora non potessero svolgerle nel periodo indicato dall’UCI.

Il presidente dell’UCI David Lappartient ha dichiarato: “Abbiamo elaborato un nuovo calendario solido, accattivante e vario, il più realistico e coerente possibile. I corridori, i team e gli organizzatori hanno ora le date di cui hanno bisogno per anticipare la ripresa delle corse il 1 ° agosto. Questo è un passo molto importante che l’intera comunità ciclistica, colpita finanziariamente dalla pandemia, stava aspettando di portare avanti. Vorrei riconoscere lo spirito di solidarietà e responsabilità dimostrato da tutti. A questo proposito ringrazio Unipublic che ha accettato di ridurre la lunghezza della Vuelta Ciclista a España e il coraggio che tutte le componenti del ciclismo professionistico hanno dimostrato in questi tempi difficili. Ricordo che la salute è ancora la nostra priorità e pertanto la ripresa delle nostre attività rimarrà dipendente dall’evoluzione della situazione mondiale della salute.”

“Vista l’emergenza provocata dal coronavirus – ha commentato il Presidente federale, nonché Vice Presidente UCI, Renato Di Rocco – ed il blocco disposto in molti Paesi del Nord fino al 31 agosto, era praticamente obbligatorio concentrare tutti gli eventi in appena tre mesi. La scelta aziendale di RCS di garantire al Giro quattro settimane è stata garantita. Era inevitabile che si creasse una sovrapposizione con la Vuelta vista la ridotta disponibilità di date e l’altro numero di gare da riposizionare. Mi pare che sia un buon calendario anche quello femminile con il nostro Giro Rosa, oltre alla novità della Parigi Roubaix donne.

Per quanto riguarda il nostro Paese, ora possiamo lavorare sui calendari delle altre discipline e delle altre categorie della strada. Siamo logicamente contenti che la stagione internazionale si apra da noi, ma la speranza è quella di poter effettivamente ripartire.”.

Per quanto riguarda l’UCI WorldTour 2020, includerà 25 eventi: 17 gare di un giorno, tra cui i cinque Monumenti (Milano-Sanremo, Tour des Flandres, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Il Lombardia) e otto gare a tappe, tra cui i tre Grandi Giri. Con i Campionati del mondo di ciclismo su strada UCI 2020 di Aigle-Martigny, che si svolgeranno in Svizzera alle date programmate, la stagione 2020 propone la grande maggioranza delle gare più prestigiose originariamente previste all’inizio dell’anno.

Il calendario WorldTour 2020

1 agosto: Strade Bianche (Italia)

5-9 agosto: Tour de Pologne (Polonia)

8 agosto: Milano-Sanremo (Italia)

12-16 agosto: Critérium du Dauphiné (Francia)

16 agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Gran Bretagna)

25 agosto: Bretagne Classic – Ouest-France (Francia)

29 agosto -20 settembre: Tour de France (Francia)

7-14 settembre: Tirreno-Adriatico (Italia)

11 settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

29 settembre -3 ottobre: ​​BinckBank Tour

30 settembre: La Flèche Wallonne (Belgio)

3-25 ottobre: ​​Giro d’Italia (Italia)

4 ottobre: ​​Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

10 ottobre: ​​Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

11 ottobre: ​​Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgio)

14 ottobre: ​​A Travers la Flandre (Belgio)

15-20 ottobre: ​​Gree – Tour of Guangxi (Cina)

18 ottobre: ​​Tour des Flandres (Belgio)

20 ottobre – 8 novembre: Vuelta Ciclista a España (Spagna)

21 ottobre: ​​Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio)

25 ottobre: ​​Parigi-Roubaix (Francia)

31 ottobre: ​​Il Lombardia (Italia)

Date da confermare: EuroEyes Cyclassics Hamburg (Germania) ed Eschborn-Frankfurt (Germania).

WORLD TOUR FEMMINILE DELL’UCI

La crisi sanitaria ha messo a dura prova il ciclismo femminile con tre eventi annullati: Ronde van Drenthe (Paesi Bassi), Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Italia) e OVO Energy Women’s Tour (Gran Bretagna). La serie 2020 includerà 18 eventi: 13 gare di un giorno e cinque gare a tappe. Da segnalare la novità della Parigi Roubaix per donne, che si correrà il 25 ottobre.

WorldTour femminile UCI 2020

1 agosto: Strade Bianche (Italia)

8 agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden TTT (Svezia)

9 agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden RR (Svezia)

13-16 agosto: Ladies Tour of Norway (Norvegia)

26 agosto: GP de Plouay – Lorient Agglomération Trophée WNT (Francia)

29 agosto: La Course di Le Tour de France (Francia)

1-6 settembre: Boels Ladies Tour (Paesi Bassi)

11-19 settembre: Giro d’Italia Internazionale Femminile (Italia)

30 settembre: La Flèche Wallonne Féminine (Belgio)

4 ottobre: ​​Liegi-Bastogne-Liegi Femmes (Belgio)

10 ottobre: ​​Amstel Gold Race Ladies (Paesi Bassi)

11 ottobre: ​​Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgio)

18 ottobre: ​​Ronde van Vlaanderen (Belgio)

20 ottobre: ​​tour del Guangxi Women’s WorldTour (Cina)

20 ottobre: ​​Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio)

23-25​​ottobre:​​tour dell’isola di Chongming (Cina)

25 ottobre: ​​Parigi-Roubaix (Francia)

6-8 novembre: Ceratizit Madrid Challenge di La Vuelta (Spagna)

Per quanto riguarda il nuovo calendario UCI Women’s WorldTour, il presidente dell’UCI David Lappartient ha dichiarato: “Abbiamo istituito un calendario UCI Women’s WorldTour 2020 che è il più coerente possibile, alternando gare di un giorno e gare a tappe e mantenendo i principali eventi del circuito, in particolare il Giro d’Italia Internazionale Femminile e gli appuntamenti classici. Il nuovo calendario manterrà l’eccezionale carattere della stagione 2020, caratterizzato dalla professionalizzazione del ciclismo su strada femminile con l’introduzione del WorldTeams femminile UCI e nuove misure importanti come uno stipendio minimo per le cicliste in queste squadre, la copertura televisiva in diretta di tutti gli eventi e l’integrazione di una versione femminile di Parigi-Roubaix, su iniziativa dell’UCI in collaborazione con ASO.”

