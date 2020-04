Le nuove date per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo Per gli uomini termineranno il 21 giugno 2021 per le donne il 28 giugno

L’International Golf Federation )IGF), dopo il rinvio di un anno dei Giochi Olimpici di Tokyo (23 luglio-8 agosto 2021), ha definito le nuove date per il termine delle qualificazioni fissate al 21 giugno 2021 per gli uomini e al 28 giugno per le donne.

Le graduatorie si baseranno sulle classifiche mondiali, l’Official World Golf Ranking (OWGR) maschile e il Women’s World Golf Rankings (WWGR) femminile. Saranno ammessi ai due eventi 60 concorrenti per ciascuno con identico criterio di qualifica. I primi 15 dei due ranking avranno accesso automatico al field fino a un massimo di quattro per Paese, mentre gli altri saranno scelti dal 16° posto in poi con un massimo di due per nazione, purché quest’ultima non ne abbia già qualcuno nei 15. Il Giappone, quale ospitante, avrà un posto di diritto e dovrà essere garantita la presenta di un rappresentante per ognuno dei cinque continenti.

Non è stata ancora ufficializzata la data dello svolgimento dei due tornei, che però dovrebbero tenersi al Kasumigaseki Country Club dal 29 luglio al 1 agosto per gli uomini e dal 4 al 7 agosto per le donne. Campioni in carica l’inglese Justin Rose e la coreana Inbee Park.

Com. Stam.