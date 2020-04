Parte con un SOLD OUT il nuovo progetto FIPE, ASAP! A Strength Academy Platform

La Federazione Pesi vuole dare ‘cultura sportiva’ con una serie di seminari gratuiti – La FIPE riaccende i motori dando il via ad una serie di appuntamenti gratuiti e registra subito il SOLD OUT di iscrizioni!

In un momento socialmente e storicamente importante, in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte, e in attesa delle decisioni del Governo circa la tempistica in cui potremo riprendere le attività federali, la Federazione Pesi ha scelto di offrire un servizio di pubblica utilità, dando cultura sportiva! Sfruttando dunque il nostro ‘know how’ e la tecnologia che è a disposizione di tutti, abbiamo deciso di ‘dare sapere’, offrendo contenuti di alto livello come è nostra prassi fare.

Con questo spirito nasce ASAP! Un acronimo che nell’immediato rimanda ad un messaggio positivo: ‘as soon as possible’, perché la nostra speranza è quella di poter riprendere al più presto le nostre attività. Ufficialmente però l’acronimo di ASAP rimanda al nostro Dna: A STRENGTH ACADEMY PLATFORM.

Non potevamo che partire con la ‘Lectio Magistralis’ del Presidente Antonio Urso, che ha registrato il tutto esaurito di iscrizioni. Un seminario sull’ ‘Allenamento oggi’, un concetto continuamente in divenire proprio per la sua natura. Un processo che non mette al centro il metodo ma la persona, un presupposto che la FIPE Strength Academy, la Scuola di formazione FIPE, ha fatto suo e che mette costantemente in pratica.

Un seminario che ha incollato tutti davanti agli schermi del Pc, compreso il Re degli Allenatori, il grande Julio Velasco che ha preso parte all’incontro.

Abbiamo quindi inaugurato al meglio il ciclo di appuntamenti in programma su ASAP. Coinvolgendo le più importanti figure della Strength Academy verranno infatti offerti due seminari monotematici a settimana della durata di un’ora, sempre seguiti da domande e interazioni con i partecipanti. Gli appuntamenti, di natura teoria e pratica, si terranno il martedì e il venerdì (ad eccezione di venerdì 1° maggio, il cui seminario verrà anticipato a giovedì 30 aprile), sempre alle ore 17.00.

Prossimo incontro è previsto per venerdì 24 aprile. Con Pierluigi Mauro affronteremo il tema dell’ ‘Home Personal Training’; durante l’appuntamento verranno fornite linee guida, concetti di base ed elementi essenziali per l’organizzazione e la proposta di Allenamento individuale a casa.

‘Luogo’ d’incontro sarà la piattaforma ZOOM, alla quale si potrà accedere tramite le credenziali precedentemente comunicate.

Ecco le indicazioni per seguire l’incontro:

1 – Inviare una email di richiesta credenziali all’indirizzo corsi@federpesi.it, indicando:

– Nome e cognome

– Codice Fiscale

– Indirizzo email di contatto

– Se tesserato FIPE, numero di tessera personale

2 – Alle ore 16:00 del giorno dell’incontro verranno inviate le credenziali di accesso all’indirizzo email indicato nella prenotazione

3 – Alle ore 17.00 del giorno prestabilito (o qualche minuto prima) collegarsi alla piattaforma

Attenzione:

Le iscrizioni aprono 48 ore prima dell’incontro

Le prenotazioni vanno inviate entro e non oltre le ore 11:00 del giorno dell’incontro in programma (salvo esaurimento posti). I posti a disposizione sono limitati, pertanto farà fede l’orario di invio della email di prenotazione.

Le iscrizioni valgono solo per l’evento in corso

In rispetto delle normative vigenti dunque, restiamo a casa e colleghiamoci ad ASAP!

