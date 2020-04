Sport Rotellistici, COVID 19: il Consiglio federale FISR sposta al 2021 gli Italian Roller Games e annulla i campionati Hockey 2019/20

A seguito dello stato di emergenza provocato dal Covid 19, la FISR ha tenuto oggi un Consiglio federale straordinario per deliberare importanti provvedimenti relativi al proseguimento delle attività sportive federali per la stagione in corso.

Con la tecnologia a farla necessariamente da padrona, il Presidente Aracu ha prima radunato in videoconferenza l’organo deliberante e, a seguire, ha illustrato le decisioni adottate, in una diretta Facebook in cui ha parlato a tutto il mondo rotellistico sulle ricadute federali determinate dal Coronavirus.

“E’ un momento difficile – ha esordito Aracu – in cui dobbiamo prendere decisioni difficili e dure ma indispensabili per il futuro federale.

Innanzitutto si è deciso, sentiti i nostri settori tecnici, i comuni interessati e gli organizzatori, di rimandare, con immutate condizioni, di un anno gli Italian Roller Games, previsti per il giugno prossimo nella riviera romagnola. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non ci sono condizioni alternative e, come successo per le olimpiadi, anche la prima edizione dei nostri giochi è rimandata al 2021.

Un altro duro capitolo riguarda la cancellazione di tutti i campionati dell’Hockey pista ed inline. A memoria d’uomo non è mai successo di non assegnare lo scudetto in Serie A e di non prevedere promozioni e retrocessioni nei campionati senior delle varie serie. Abbiamo inoltre rinviato ad un successiva decisione, comunque da assumere nei prossimi giorni, le modalità di definizione dei nuovi organici.

Ma se per gli sport di squadra non avevamo alternative, ci siamo riservati per le altre discipline di poter decidere più avanti, sulla base dell’evoluzione della situazione, la possibilità di disputare nell’ultima parte dell’anno, i campionati provinciali, regionali o nazionali, anche solo rimodulati, o un evento, un trofeo che testimoni la volontà di una ripresa quanto più rapida: faremo tutta l’attività che ci sarà resa possibile e, ancor più che all’alto livello, avremo a cuore la base del nostro splendido movimento, cercando di organizzare, non appena possibile, quanti più eventi promozionali sul territorio, dalla grande città al più remoto dei paesi.

In questo momento – conclude il Presidente – il coronavirus ci tiene immobilizzati ma non rimaniamo con le mani in mano e pensiamo già alle federazione del domani. La Federazione è innanzitutto la casa dei tesserati FISR ed abbiamo, pertanto, approvato tra gli altri interventi una delibera che prevede la gratuità per la futura stagione 2020/2021, della quota di affiliazione è di tutte le quote di tesseramento.

Già nelle prossime settimane il Consiglio federale prevede di riconvocarsi per mettere a punto ogni tipo di sostegno ulteriore da riservare alle società ed ai tesserati.

Com. Stam.