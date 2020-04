LND eSport – Grande successo per i tornei on line “Io gioco a casa”. La risposta della LND all’emergenza coronavirus

Roma, 16 aprile 20202 – “Io gioco a casa”. E’ questo il progetto della LND eSport che, in meno di una settimana, ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di calcio virtuale accorciando distanze ed esaltando la condivisione.

A partire dallo scorso 10 aprile infatti, sono stati organizzati dalla LND la bellezza di dieci tornei on line eSport EA FIFA 20 e su PS4, con la partecipazione di 237 player all’interno dell’iniziativa totalmente gratuita #IOGIOCOACASA che ha fin qui fatto registrare 500 iscrizioni totali. Un successo enorme, e siamo solo all’inizio, favorito anche dalla qualità delle sfide uno contro uno dei giocatori e dalle spettacolari finali commentate da Giuseppe Di Giovanni, cronista ufficiale del RoadShow 2k20.

La più grande risposta sportiva a livello nazionale ad un’emergenza capace di travolgere i sette continenti causando, oltre alla grave crisi sanitaria, lo stop di diversi settori dell’economia tra i quali lo sport. Interi campionati sono stati costretti a fermarsi, così come EURO 2020 e appuntamenti globali come le Olimpiadi di Tokyo. La Lega Nazionale Dilettanti, come tutti impegnata a far osservare le disposizioni in atto per contrastare la pandemia, è però rimasta attiva sul fronte eSport inaugurato lo scorso anno con il roadshow nazionale che ha visto, fino al momento della temporanea sospensione, una straordinaria partecipazione di club dilettantistici e associazioni dedite all’attività di ragazzi e ragazze con disabilità come quella degli Insuperabili Onlus. Settore, quello del calcio virtuale, che ha quindi risposto nel modo migliore alla situazione emergenziale, acquisendo rapidamente ulteriore visibilità e nuovo pubblico.

L’entusiasmo per l’iniziativa “Io gioco a casa” non ha subìto rallentamenti nemmeno durante Pasqua e “pasquetta”, giornate nelle quali attraverso il portale ufficiale esport.lnd.it si sono iscritti 77 e- player per sfidarsi a colpi di joypad sulla piattaforma della LND dedicata. Due i tornei domenica ed uno lunedì. Il primo vincitore del mini campionato a 12 squadre è stato giaco95, nickname di Giacomo Colombo, impostosi in finale per 1-0 contro WhiteDemon_ Al terzo posto Casapusterlei. Nel secondo campionato di giornata con ben 21 partecipanti, successo finale per MatSad18 (Mattia Saddi) che ha superato Tommy4_94 con un perentorio 5-0. Sul podio anche Marcimasca77, terzo classificato. Altra finale spettacolare al termine del torneo di lunedì nel quale sono stati 44 i partecipanti totali. Vittoria rotonda per 5-1 di Marcocossu0110 (Marco Cossu) nei confronti di SimoMN06. Al terzo posto si qualifica invece ReFacebbok97.

“Non sapevo che la LND stesse organizzando questo genere di tornei durante il lockdown. L’ho scoperto – ci racconta Marco Cossu – grazie ad un post su Facebook e ho deciso di provare per confrontarmi con altri player, giusto per vedere il mio livello di preparazione e di conoscenza sulla consolle. Ho riscontrato un’ottima organizzazione. Il tutto si svolge su discord dove vengono mandati i link dei vari tornei, la piattaforma che si utilizza è battlefly, perfetta in quanto si aggiorna velocemente e ti consente di vedere la panoramica dell’intero torneo. Il torneo viene gestito da due ragazzi che controllano le tempistiche e le regole del torneo in presa diretta. Che dire, esperienza buonissima, consiglio vivamente di provarla”. Stesso entusiasmo per Mattia Saddi: “Ho visto domenica scorsa, su Facebook, che la LND eSport stava organizzando tornei su FIFA per passare il tempo durante la quarantena e mi sono subito iscritto per il giorno dopo. Ho conquistato la finale vincendola poi per 5-0. Anche se il risultato potrebbe far intendere il contrario, la finale è stata una partita molto combattuta e sono riuscito a prendere il largo solo nella seconda parte del secondo tempo. Ovviamente – aggiunge Mattia – la cosa più importante non era la vittoria finale ma il divertimento e credo che LND, organizzando questi tornei, abbia avuto una bellissima idea non solo per far passare qualche ora piacevolmente in questo periodo monotono, ma anche per permettere ai ragazzi di socializzare tra di loro”. Chiude Giacomo Colombo, primo winner del weekend pasquale: “È stato divertente, un modo diverso per ritrovare un po’ dell’adrenalina della competizione non potendola sfogare sui campi da Futsal”.

Gli eSports riescono a coniugare tecnologia, spettacolo, competizione e condivisione anche durante questa pagina di storia nella quale ci viene richiesto di essere parte attiva nel contrasto al Coronavirus restando a casa. Una partita che stiamo vincendo proprio grazie all’osservanza delle disposizioni governative. La Lega Nazionale Dilettanti continua quindi a svolgere la propria funzionale sociale anche attraverso i suoi eSporte in linea con quanto sostenuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “se fino a poco tempo fa i videogiochi venivano considerati in modo negativo, adesso viene sottolineato il potere terapeutico degli stessi durante la quarantena e la possibilità di praticare distanziamento sociale”. Secondo Ray Chambers, ambasciatore per la strategia globale presso l’OMS, “il canale dei videogiochi ha inoltre un pubblico globale e può raggiungere milioni di persone con messaggi importanti che aiutino a prevenire la diffusione del virus. Una maggiore distanza fisica inoltre, aiuta a salvare vite.”

Com. Stam.