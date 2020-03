Allenati in bici sull’app di Elite con le tabelle sviluppate dal Centro Studi

Elite offrirà a tutti i tesserati 6 mesi di abbonamento gratuito a My E-Training per allenarsi con i programmi creati dal Centro Studi della Federazione.

La Federazione è impegnata in questo periodo ad organizzare per i suoi tesserati diverse iniziative che, nel rispetto del decreto sicurezza, permettano agli atleti di allenarsi da casa.

In questa ottica, accoglie con estremo piacere l’opportunità offerta da Elite di offrire liberamente a tutti i tesserati FCI la possibilità di usufruire gratuitamente per 6 mesi della sua app di allenamento ciclistico indoor My E-Training.

All’interno della piattaforma di Elite troverai diversi programmi di allenamento su bici sviluppati appositamente dal Settore Studi della Federazione Ciclistica per guidarti alla creazione di allenamenti efficaci e ben strutturati. L’ideale per migliorare le tue abilità in bici anche da casa.

I programmi sono strutturati in funzione delle potenze di ogni singolo utente per garantire un alto grado di personalizzazione degli allenamenti e permetterti di raggiungere qualsiasi obiettivo di fitness e performance mentre pedali sul tuo rullo.

Su My E-Training puoi inoltre creare tanti altri esercizi strutturati in base alla modalità di allenamento che preferisci (libero, a livelli, basato sui dati di potenza-tempo, sul valore della FTP e molti altri) o allenarti sui tuoi percorsi preferiti usando mappe di Google e videocorse di percorsi reali.

My E-Training app& software è disponibile sia su smartphone e tablet (iOS e Android) che su PC Windows e MacOs.

Per richiedere il tuo codice di attivazione è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo: elitefci@elite-it.com indicando nome, cognome e numero di tessera FCI. Riceverai il codice di attivazione personale valido per 6 mesi con tutte le istruzioni necessarie per registrarti e continuare a svolgere la tua attività ciclistica anche a casa.

Com. Stam.