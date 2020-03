Oltre il calcio

Christian Salvadori, professione Direttore Sportivo. Ma in realtà, è molto di più. Possiamo definirlo un sagace 007, col fiuto di un segugio.

Istrionico, camaleontico a tal punto da non sapere che ruolo realmente svolga. La passione che gli traspare negli occhi, e quella sana irruenza da toscanaccio lo rendono quantomeno un personaggio intrigante. Diffidente, sgusciate, a volte impenetrabile. Ma al contempo, capace di trasformarsi in un abile affabulatore, tanto vasta è la sua proprietà di linguaggio. Un trascinatore senza alcun dubbio, con le stigmate del ribelle. Proprio queste sue caratteristiche innate, lo fanno imperversare a 360 gradi su molti ambiti. “vivo il calcio com’è una continua ricerca, un modo per abbattere confini, barriere e diversità”. Il sociale lo vede impegnato su più temi, l’ambiente gli animali, ma in prima linea ci sono indistintamente i deboli, gli inermi. Si definisce il signor “nessuno”, perché in ambienti dove tutti vogliono primeggiare ed essere qualcuno, ci deve per forza essere chi invece agisce nell’ombra, nel silenzio, lontano da sfarzi luccicanti e alla ricerca ossessiva di visibilità. Viviamo un momento dove purtroppo, manca l’esempio, l’unica forza davvero trascinante”. Lui, ama definirsi semplicemente un cane sciolto, uno che ha fatto della sua curiosità, un bagaglio enorme di conoscenze. Il calcio lo assorbe inevitabilmente tanto, tra partite, dvd da guardare di notte, aggiornamenti continui, incontri etc. Ma una parte consistente della sua quotidianità, la riserva sempre per le questioni, che in maniera paritaria al proprio lavoro, gli stanno a cuore. “L’ aiuto, è lo sguardo volto verso il basso, e non verso il conveniente..” insomma, un personaggio a tutto tondo, col desiderio di sfondare per poter dare sempre più voce, a chi di voce, ne ha sempre troppo poca. Te lo auguriamo Christian, insegui il tuo sogno con la tenacia e lo spirito battagliero che ti contraddistingue.

CS