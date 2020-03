Il derby tra Or.Sa. Barcellona – ZS Group Messina si recupera il 12 marzo

Si recupera mercoledì 12 marzo alle ore 20:30, il derby tra l’Or.Sa. Barcellona e la ZS Group Messina. Il match, valevole per la ventitreesima giornata, decima del girone di ritorno, in programma sabato 29 febbraio al “PalaAlberti”, era stato rinviato dalla decisione di fermare i campionati per via dell’emergenza Coronavirus, presa il 26 febbraio scorso dal Comitato Regionale della Fip siciliana.

Nella giornata di martedì, agli ordini dello staff tecnico diretto da coach Pippo Sidoti, la Basket School al completo ha ripreso la preparazione in vista del derby casalingo con l’Orlandina Lab in programma domenica 8 marzo sul parquet del “PalaMili”. Sarà il primo dei quattro incontri che chiuderanno la regular season: gli scolari li dovranno affrontare con grande determinazione per cercare di raggiungere un risultato inaspettato alla vigilia del campionato. L’obiettivo, a questo punto della stagione, appare alla portata della formazione messinese che in classifica distanzia proprio l’Or.Sa. Barcellona di quattro punti e insegue a due lunghezze la coppia di testa formata da Alfa Catania e Virtus Ragusa. Saranno proprio gli iblei gli avversari dei giallorossi nell’ultima gara di campionato in riva allo Stretto.

Com. Stam.