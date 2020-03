Calcio Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup: La lista ufficiale dei convocati per il pre raduno

Dal 10 Marzo al CPO di Tirrenia 22 calciatori classe 2002 e quattro 2001 al lavoro in vista dell’esordio alla Viareggio Cup fissato per il 17 marzo

Roma, 3 Marzo 2020 – Il selezionatore della Rappresentativa Serie D Under 18 Giuliano Giannichedda, coadiuvato dallo staff tecnico, ha diramato la lista dei convocati per il pre raduno in vista della partecipazione alla prossima Viareggio Cup. Ventisei ragazzi in tutto, 22 classe 2002 e quattro 2001 (tre i fuoriquota ammessi al Torneo) lavoreranno dal 10 Marzo al CPO di Tirrenia. Dai ventisei di partenza la lista si assottiglierà fino ai 23 che saranno inseriti nell’organico ufficiale protagonista alla 72^ edizione della Viareggio Cup. E’ la quindicesima partecipazione consecutiva della Rappresentativa al Torneo, la prima in assoluto che coinvolge gli under 18 rispetto alle precedenti quattordici edizioni riservate agli under 19. Una sfida nella sfida per la Serie D che ha una marcia in più grazie al Progetto Giovani LND. Una rete di scouting capillare su tutto il territorio italiano ha permesso di ottimizzare il lavoro accorciando i tempi, in pochi raduni sono stati visionati centinaia di giocatori.

La Rappresentativa Serie D è stata inserita nel girone 8 con Milan, Botafogo (Brasile) e Euro L.I.A.C New York (Stati Uniti). La selezione scenderà in campo martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 marzo. Il calendario sarà reso noto in occasione della presentazione ufficiale fissata per lunedì 9 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

I ragazzi di questa edizione saranno ulteriormente spronati a far bene da quanto è emerso dal Report 18/19 delle Rappresentative Nazionali LND: dei 23 partecipanti alla scorsa Viareggio Cup ben 14 ora giocano nei Campionati professionisti.

Da diversi anni ormai è bene ricordare che possono essere selezionati solo calciatori di proprietà dei club della D e non i prestiti dalle squadre professionistiche. Un obiettivo chiaro della Lega Nazionale Dilettanti per valorizzare solo i ragazzi formati dai club dilettantistici.

Il Torneo – 32 le squadre partecipanti divise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno. Si qualificano le prime due di ogni raggruppamento. Sono consentite sette sostituzioni per squadra, in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo.

Il bilancio – La Rappresentativa Serie D per otto volte nei sui 14 anni di partecipazione alla Viareggio Cup è entrata nel gruppo delle migliori sedici del torneo. Nelle ultime due stagioni ha sempre superato la fase a gironi fermandosi solo davanti a Juventus e Inter. Due risultati positivi da quando Cosimo Sibilia è Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a conferma che il “Progetto Giovani” LND funziona e sta dando i suoi frutti.

Dopo quattordici edizioni il bilancio è ampiamente positivo: 82 gol realizzati e 58 subiti in 53 gare giocate, per un bilancio di ben venticinque vittorie (due ai penalty), diciotto sconfitte (due ai rigori) e dieci pareggi. Un cammino che ha sorriso nel tempo a una Rappresentativa capace di piazzarsi quasi sempre almeno al secondo posto nel girone eliminatorio e centrare gli ottavi di finale otto volte nelle ultime dodici edizioni con l’acuto del terzo posto conquistato nel 2010 e i Quarti di Finale nell’edizione 2012.

Programma del pre raduno

Martedì 10 marzo

Entro le ore 12.00 raduno presso Centro Preparazione Olimpica Tirrenia – Vione dei Vannini snc – Tirrenia (Pi)

ore 16.00 – allenamento

Mercoledì 11 marzo

ore 10.00 – allenamento

ore 15.30 – allenamento

Giovedì 12 marzo

ore 10.00 – allenamento

ore 15.30 – allenamento

Venerdì 13 marzo

ore 10.00 – allenamento

Sabato 14 marzo

ore 15.30 – allenamento

Domenica 15 marzo

Ore 15.30 – allenamento

Lunedì 16 marzo

ore 10.00 – allenamento

Convocati (classe 2002)

Portieri

Stefano Rubbi (Caravaggio), Gian Marco Sellitto (Calvina), Federico Siani (Turris)

Difensori

Pietro Carcani (Follonica Gavorrano), Samuele Scotto (’01-Fossano), Giuseppe Amato (Pro Sesto), Alessandro Pasqualino (Sorrento), Filippo Facchini (Fiorenzuola), Claudio Mosagna (Chieri), Lorenzo Zaccone (Atletico Terme Fiuggi), Mattia Passaro (Gelbison), Federico Tosi (Mantova).

Centrocampisti

Mouhamed Lamine Diomande (Giorgione), Edoardo Iannoni (’01-Trastevere), Daniele Mancini (Tor Sapienza), Simone Tronchin (Montebelluna), Fabio Martone (Caldiero Terme), Lorenzo Vallisa (Scanzorosciate), Rachid Kouda (Folgore Caratese), Nicola Sartori (Levico Terme).

Attaccanti

Filippo De Paoli (Union Feltre), Edoardo Sordilli (Tratevere), Federico Benedetti (’01-Trestina), Vittorio Saul Pucci (Marsala), Gaetano Vitale (’01-Sorento), Nicolò Gambino (Verbania).

Staff tecnico/dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero

Dirigente Accompagnatore: Maria Teresa Montaguti

Allenatore: Giuliano Giannichedda

Allenatore in seconda: Sergio Arnosti

Collaboratore tecnico: Gianfranco Tosoni

Allenatore dei portieri: Bruno Federici

Preparatore Atletico: Mattia Toffolutti

Medico responsabile: Massimiliano Greggi (dal 15 Marzo)

Medico: Antonio Ammendolia (dal 10 al 15 marzo)

Fisioterapista: Andrea Bandini

Vice Segretario Rappresentative Nazionali LND: Barbara Coscarella

Magazziniere: Sandro Della Pelle

Com. Stam.