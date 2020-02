Svelate le linee del 15° Premio Rally Automobile Club Lucca: diciotto appuntamenti dedicati a vetture storiche e moderne

La serie promossa da Automobile Club Lucca è pronta ad accendere i motori della sua quindicesima edizione, articolata su una programmazione che abbraccerà ancora le due espressioni del motorsport, storico e moderno, allargando gli orizzonti alla provincia di Arezzo

Lucca, 22 febbraio 2020 Diciotto appuntamenti a caratterizzare una programmazione che ha allargato i propri orizzonti in termini regionali. Automobile Club Lucca ha svelato le linee del 15° Premio Rally Automobile Club Lucca, serie promossa dall’istituzione lucchese e presentata ufficialmente in occasione del Galà del Motorsport, contesto che – nella serata di sabato scorso – ha riservato i riconoscimenti ai vincitori delle classifiche che hanno caratterizzato l’edizione 2019.

Ad inaugurare la kermesse dedicata ai conduttori possessori di licenza rilasciata da ACI Lucca sarà l’Historic Rally delle Vallate Aretine, confronto dedicato alle vetture storiche in programma ad Arezzo da venerdì 6 a domenica 8 marzo e – per quanto riguarda il confronto riservato alle vetture moderne, il Rally del Ciocco, esclusiva vetrina che – il fine settimana successivo – proietterà la ribalta del Campionato Italiano Rally sulle strade della provincia, delineando – di fatto – la prima classifica provvisoria della serie.

Un doppio confronto, moderno e storico, che vedrà protagoniste le prove speciali della Toscana regalando ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in due appuntamenti di spessore, l’Historic Rally delle Vallate Aretine che aprirà la rassegna ed il Rally del Casentino, nuove entrate in grado di elevare ulteriormente il tasso qualitativo del Premio Rally Automobile Club Lucca.

Confermati i particolari che hanno contraddistinto la serie in ambito nazionale: le classifiche riservate ai vincitori assoluti, sia nel contesto moderno che nello storico, ai conduttori Under 25, “femminile” oltre che al confronto relativo a Gruppi, Classi nella cornice moderna e Raggruppamenti in quella dedicata alle vetture storiche.

“Con il Gala del Motorsport e l’inaugurazione del Premio Rally Aci Lucca inizia ufficialmente l’anno sportivo per i nostri piloti e navigatori. – commenta il Presidente dell’Automobile Club di Lucca, Luca Gelli – Un calendario di appuntamenti, gare e corse che coinvolge appassionati, sportivi, atleti e istituzioni di tutta la Toscana, valorizzandone territori e peculiarità. Abbiamo davanti un anno ricco, denso ed entusiasmante. A maggio tornerà la Mille Miglia, la corsa più bella di sempre, la Freccia Rossa capace di far sognare grandi e piccoli. A luglio, invece, per la prima volta, il Rally Coppa Città di Lucca, 55esima edizione, e la Coppa Ville Lucchesi, terza edizione, si uniranno per una doppia manifestazione che soddisferà sia gli estimatori del rally moderno, tra i più antichi e prestigiosi d’Italia, sia gli appassionati di auto storiche. Momenti impegnativi che richiedono uno sforzo corale impensabile se non fossimo la grande e variegata famiglia che siamo. Auguro a tutti i nostri atleti un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione sportiva!”

Questi, gli appuntamenti in calendario:

43° Rally Il Ciocco (CIR) (15 marzo)

43° Rally Il Ciocco (CR) (15 marzo)

6° Rally Colline Metallifere e Val di Cornia (29 marzo)

42° Rally Alta Val di Cecina (31 maggio)

40° Rally del Casentino (5 luglio)

55° Rally Coppa Città di Lucca (19 luglio)

13° Rally di Reggello e Città di Firenze (6 settembre)

38° Rally Casciana Terme (20 settembre)

44° Trofeo Maremma (25 ottobre)

7° Rally day di Pomarance (15 novembre)

29° Il Ciocchetto Rally Event (20 dicembre)

10° Historic Rally delle Vallate Aretine (8 marzo)

1° Valdicornia Historic Rally (29 marzo)

1° Rally Storico Alta Val di Cecina (31 maggio)

40° Rally Internazionale Casentino – Storico (5 luglio)

3° Coppa Ville Lucchesi (19 luglio)

13° Rally di Reggello e Città di Firenze (6 settembre)

5° Trofeo Maremma Storico (25 ottobre)

29° Il Ciocchetto Rally Event (20 dicembre)

Ulteriori informazioni su: www.rallylucca.it

Com. Stam.

ph 1 Moderne-vincitori 2 Storiche-Mori 3 Storiche-Cesaretti