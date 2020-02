MONDIALI PISTA – A Berlino l’ultima tappa verso Tokyo 2020

In scena dal 26 febbraio al 1 marzo la rassegna iridata su pista: saranno assegnati in tutto venti titoli mondiali tra uomini e donne – Ecco gli azzurri selezionati dai CT per la rassegna

Da mercoledì 26 febbraio a domenica 1 marzo l’anello di Berlino ospiterà la rassegna iridata su pista, ultima tappa per accumulare punti in chiave Tokyo 2020 e chiudere, così, il cammino di qualificazione olimpica. I primi a misurarsi sull’anello tedesco saranno gli azzurri dell’inseguimento a squadre.

Il trenino del CT Villa, che nella Coppa del Mondo di Glasgow disputata a novembre aveva registrato il nuovo record italiano in 3’49”464 (sfondando per la prima volta, il muro dei 3’50” con Francesco Lamon, Simone Consonni, Filippo Ganna, Michele Scartezzini e Liam Bertazzo), sarà orfano di Liam Bertazzo e soggetto al cambio di programma di Consonni: “ Il quartetto è un po’ in emergenza a causa dell’infortunio di Bertazzo e di un Plebani indisposto negli ultimi giorni. Il giovane Milan promette bene. Sappiamo di aver lavorato bene, soprattutto con Consonni che ci raggiungerà lunedì a Berlino, a due giorni dai mondiali, anche se rimane un po’ il dubbio su quanto abbia assimilato bene le tappe del Giro dell’Agarve dove sta correndo”. Ricordiamo che in questa specialità l’Italia è attualmente quinta nel ranking olimpico dove, per regolamento, acquisiranno il pass olimpico le prime otto nazioni in classifica.

Occhi puntati poi sull’oro di Rio 2016 Elia Viviani: “Abbiamo deciso di dare la precedenza ad Omnium e Madison…” spiega il CT Villa. E lo stesso Viviani aggiunge: “Sarà un Mondiale soft per me. Non mi concentrerò sul quartetto, i ragazzi sono forti e possono andare a medaglia con le loro gambe. Voglio che la rassegna iridata incida il meno possibile sulla stagione su strada, quindi farò le specialità di gruppo… A Montichiari avrò la pista a disposizione tutto il giorno e la possibilità di allenarmi dietro moto per la cadenza, a differenza di Berlino“. L’azzurro dal Giro dell’Agarve tornerà al velodromo di Montichiari per lavorare in tranquillità nella giornata di martedì 25 febbraio, e raggiungerà la Nazionale a Berlino mercoledì 26 febbraio.

Il faro azzurro, Filippo Ganna, tre volte iridato nell’inseguimento individuale e primatista mondiale (a Minsk), difenderà il titolo nella specialità in cui si misureranno anche gli azzurri Davide Plebani, bronzo iridato nella passata edizione, ed il giovane talento azzurro, Jonathan Milan. Il titolare della corsa a punti sarà Michele Scartezzini, bronzo europeo nella specialità; Lamon disputerà anche il KM, argento ai giochi Europei 2019 che ha sfiorato il podio nella passata edizione iridata.

Per quanto riguarda il settore femminile, l’inseguimento a squadre (ricordiamo che l’Italia è quinta nel ranking olimpico), sarà la disciplina che aprirà la rassegna iridata con le qualifiche. Il quartetto azzurro, però, dovrà fare i conti con problemi di salute (influenza) di Balsamo e Guazzini, sorti in occasione del raduno pre-mondiale a Montichiari e che non hanno permesso di preparare con continuità l’evento. Il CT Dino Salvoldi dovrà fare i conti anche con la caduta di Maria Giulia Confalonieri (bronzo nella corsa a punti ai mondiali del 2018), avvenuta in Spagna con il proprio Team di appartenenza. L’azzurra, di rientro in Italia, è iscritta ai Mondiali ma si dovrà attendere qualche giorno per capire le sue reali condizioni.

I CONVOCATI

NAZIONALE FEMMINILE

Martina ALZINI BIGLA KATUSHA TEAM – Inseguimento a squadre, inseguimento individuale

Elisa BALSAMO G.S. FIAMME ORO – Inseguimento a squadre, Madison, Omnium

Rachele BARBIERI G.S.FIAMME ORO (RISERVA)

Elena BISSOLATI G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD – Team Sprint

Marta CAVALLI G.S. FIAMME ORO – Inseguimento individuale e a squadre

Maria Giulia CONFALONIERI G.S. FIAMME ORO – Corsa a punti, Madison

Simona FRAPPORTI G.S. FIAMME AZZURRE (RISERVA)

Martina FIDANZA G.S. FIAMME ORO – Scratch, Team Sprint

Vittoria GUAZZINI G.S. FIAMME ORO – Inseguimento a squadre, Corsa a punti

Letizia PATERNOSTER G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre, Madison, Omnium

Silvia VALSECCHI BEPINK – Inseguimento individuale e a squadre

Miriam VECE VALCAR – TRAVEL & SERVICE – Team Sprint; Sprint e TT 500

NAZIONALE MASCHILE

Francesco CECI G.S. FIAMME AZZURRE – KM

Simone CONSONNI COFIDIS – Inseguimento a squadre, Madison, Omnium

Filippo GANNA TEAM INEOS – Inseguimento a squadre, Inseguimento individuale

Francesco LAMON G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre, KM, Madison

Jonathan MILAN CTF – Inseguimento individuale

Stefano MORO BIESSE ARVEDI ASD – Scratch

Davide PLEBANI BIESSE ARVEDI ASD – Inseguimento individuale e a squadre

Michele SCARTEZZINI G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre, Scratch, Corsa a punti

Elia VIVIANI COFIDIS – Omnium, Madison

Le Squadre saranno dirette dai Commissari Tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa, che si avvarranno della collaborazione tecnica di Pierangelo Cristini, Fabio Masotti e Diego Bragato.

Palinsesto Rai Sport

Mercoledì 26/02/2020

DIRETTA RAI SPORT WEB dalle 18:15 + replica RAI SPORT + HD alle 24:15

Giovedì 27/02/2020

DIRETTA RAI SPORT + HD 18:30

Venerdì 28/02/2020

DIRETTA RAI SPORT + HD 18:30 + REPLICA 24:15

Sabato 29/02/2020

DIRETTA RAI SPORT WEB 18:25 + REPLICA RAI SPORT + HD 24:30

Domenica 01/03/2020

DIRETTA RAI SPORT WEB 13:45 + REPLICA RAI SPORT + HD 22:45

Streaming su www.raisport.rai.it/dirette.html. Le dirette previste in tv saranno anche in diretta streaming.

Palinsesto Eurosport

Live dalle 18.30 tutti i giorni tranne sabato 29 febbraio dalle 16.30 e domenica 1 marzo differita (dalle 18.00/19.30).

Programma Gare

Mercoledì 26 febbraio 2020

13.00/16.45 Qualificazioni inseguimento a squadre Donne e Uomini

18.00 Cerimonia di apertura

18.30 / 22.00 Finale scratch donne

Filane Team Sprint donne e uomini

Giovedì 27 febbraio 2020

14.30/17.00 1^ round, recuperi e 2^ round Keirin Uomini – Qualificazioni, sedicesimo e ottavi Sprint Donne

18.30/21.27 Finale Inseguimento a squadre Donne e Uomini – Finale Scratch uomini – Finale Keirin Uomini –

Venerdì 28 febbraio 2020

15.00/17.18 Omnium donne (Scratch e Tempo Race) – Qualificazioni KM uomini e Inseguimento individuale uomini

18.30/22.15 Finale Corsa a punti uomini – Finale KM uomini – Finale Inseguimento individuale uomini – Finale Omnium donne (Eliminazione e corsa a punti) – Finale Sprint donne

Sabato 29 febbraio 2020

11.00/14.48 Qualificazioni 500 MT Donne – Qualificazioni, sedicesimi e ottavi Sprint Uomini – Qualificazioni inseguimento individuale Donne – Omnium Uomini (Scratch e Tempo Race)

16.30/19.50 Finale 500 MT Donne – Finale Madison Donne – Finale Inseguimento Individuale Donne – Finale Omnium uomini (Eliminazione e Corsa a punti)

Domenica 1 marzo 2020

11.00/12.11 Sprint Uomini semifinale (1^,2^,3^ round) – Keirin Donne 1^ round e ripescaggi

14.00/17.08 Finale Corsa a punti donne – Finale Madison Uomini – Finale Keirin Donne – Finale Sprint Uomini

