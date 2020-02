Calcio Torneo “Roma Caput Mundi”: domani doppia sfida in finale per Moldova e Kosovo, l’Under 18 LND fuori ai rigori

Roma, 20 febbraio 2020 – Finale tutta straniera per la 14ª edizione del “Roma Caput Mundi“. Al termine della terza e ultima giornata della fase di qualificazione sono infatti le Nazionali di Moldova e Kosovo a staccare il pass per l’ultimo atto della manifestazione in programma domani alle ore 11 allo stadio “Anco Marzio” di Ostia.

Nulla da fare quindi per l’Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti, fuori ai rigori nella sfida decisiva contro i moldavi. A Monte Compatri le due squadre si annullano a vicenda in un match fisicamente e mentalmente molto dispendioso: paura al 2′ del primo tempo per il palo colpito dall’attaccante dell’Inter Akhalaia, l’episodio scuote i ragazzi di Giannichedda bravi a riorganizzarsi e a trovare alcuni spunti offensivi interessanti, su tutti la punizione di Sordilli sventata da una gran parata di Smalenea. Dopo due tempi senza reti si va dal dischetto, dove l’Under 18 si dimostra poco lucida nonostante le due grandi parate di Rubbi (estremo difensore del Caravaggio).

«Il pareggio è stato sicuramente il risultato più giusto, peccato che i rigori non ci abbiano premiato alla fine di questo torneo giocato alla grande – le parole di Giannichedda al termine dell’incontro – L’esperienza è stata comunque positiva per questo gruppo che ne esce determinato e più consapevole dei propri mezzi».

Dello stesso avviso il capo delegazione della selezione LND Saverio Mirarchi, in tribuna a seguire la partita: «I nostri ragazzi hanno onorato la maglia della rappresentativa contro un avversario di grande valore, posso solo congratularmi con loro. E’ stato un esame di maturità importante per tutti, la crescita di un calciatore passa da test come questi».

Lotteria dei rigori fortunata anche per il Kosovo, che supera la rappresentativa del CR Lazio dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e passa al posto del Frosinone, in testa a pari punti, in virtù dello scontro diretto vinto alla prima giornata.

TABELLINO

UNDER 18 LND-MOLDOVA 3-4 dcr (0-0)

Under 18 LND (4-3-3): Rubbi; Amato, Mosagna, Ricci, Zaccone; Tronchin, Mancini, Diomande (36’st Capellari); De Paoli (23’st Braconi), Nwachukwu (23’st Verdesi), Sordilli (11’st Kouda). A disp.: Convito, Facchini, Bellarosa, Mazzali, Vallisa. All.: Giannichedda

Moldova (4-4-2): Smalenea; Calestru,Bors, Zaporojian, Istrante; Gatmaniuc, Lisu, Danu, Finica; Picus, Akhalaia. A disp.: Samoilenco, Dolghii, Untura, Namalovan, Manole, Ivanov, Blanuta. All: Ciunciuc

Arbitro: Giordani di Aprilia

Guardalinee: Garcea di Roma1 e Conti di Roma2

Rigori: Capellari (Lnd) gol, Lisu (M) gol, Ricci (Lnd) gol, Calestru (M) gol, Mosagna (Lnd) parato, Namalovan (M) parato, Kouda (Lnd) gol, Manole (M) gol, Mancini (Lnd) parato, Bora (M) gol, Amato (Lnd) traversa

Note: Ammoniti: Braconi (Lnd), Finica, Dolghii, Istrante (M). Recupero 2′ e 7′

RISULTATI E CLASSIFICHE

3ª giornata

Girone A

Under 18 LND-Moldova 3-4 dcr (0-0)

Inghilterra-Galles 0-1

Classifica: Moldova 8 punti, Under 18 LND 7, Galles 3, Inghilterra 0

Girone B

Kosovo-CR Lazio 6-3 dcr (2-2)

Frosinone-Grecia 7-2

Classifica: Kosovo e Frosinone 7, CR Lazio 4, Grecia 0

IL CALCIO E’ ROSA – DONNE E PACE – Anche la 4ª edizione del torneo femminile sarà un affare tra Moldova e Kosovo, appuntamento domani alle ore 10 all’“Aristide Paglialunga” di Fregene. Nell’ultima giornata della fase a gironi le moldave hanno superato di misura le campioni uscenti dell’Inghilterra, mentre le kosovare hanno travolto il Galles per 5-0.

RISULTATI E CLASSIFICHE

3ª giornata

Girone A

Moldova-Inghilterrra 1-0

Grifone Gialloverde-CR Abruzzo 1-2

Classifica: Moldova 9 punti, Inghilterra 6, CR Abruzzo 3 e Grifone Gialloverde 0

Girone B

CR Lazio-CPA Bolzano 2-3 dcr (1-1)

Galles-Kosovo 0-5

Classifica: Kosovo 9, CPA Bolzano 5, Galles 3, CR Lazio 1

