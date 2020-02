Calcio Campionato: programma gare e arbitri

Domenica 23 Febbraio alle 14.30 si gioca la 25^ giornata (27 per i gironi B e C). Cerignola-Sorrento alle 15.00 in diretta su Sportitalia. Cinque anticipi al sabato

Roma, 21 Febbraio 2020 – La Serie D si appresta a superare la metà del girone di ritorno con le partite della 25^ giornata (la 27^ per i gironi B e C) in programma domenica 23 Febbraio alle ore 14.30. Il turno si apre con cinque anticipi al sabato allo stesso orario. Si tratta nel Girone A di Borgosesia-Sanremese (ore 15.30), nel C Ambrosiana-Cartigliano, nell’E Bastia-Sporting Trestina e Flaminia-San Donato Tavarnelle, nell’H Agropoli-Francavilla. Il programma di domenica è movimentato da dieci variazioni d’orario: alle 13.45 al comunale di Siniscola prende il via Budoni-Aprilia (G), alle 15.00 Lavagnese-Fossano (A), Olympia Agnonese-Vastogirardi, Taranto-Bitonto, Brindisi-Nardò, Fasano-Gladiator e Gravina-Gelbison (H), Licata-Palermo e FC Messina-Savoia (I). Due i cambi di campo, Legnago-Villa Valle (B) si disputa al campo di Venegono Superiore (Va) e Anagni-Torres (G) al Comunale di Paliano (Fr).

Audace Cerignola-Sorrento in programma alle 15.00 sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) a partire dalle 14.30 con la telecronaca di Gabriele Schiavi, il commento tecnico di Matteo Andreoletti e il prezioso contributo a bordocampo di Ludovica Scardia.

Continua l’appuntamento con “D come Domenica”, il format radiofonico dedicato alla Serie D puntuale come sempre dalle 18 alle 19.30, novanta minuti di approfondimenti e servizi dedicati al Campionato d’Italia sulla piattaforma Spreaker, sul sito ufficiale della Serie D (seried.lnd.it) e soprattutto su smartphone e tablet tramite l’app. Nove podcast dedicati ad ogni girone grazie agli inviati sui campi. Questa domenica ospiti d’eccezione per commentare il Campionato più affascinante d’Italia.

Recupero

La partita della 7^ giornata di ritorno del Girone G Trastevere-Cassino, interrotta lo scorso 16 febbraio al 18’ del secondo tempo per un infortunio occorso all’arbitro della gara, sarà recuperata mercoledì 26 Febbrai alle ore 14.30. La partita riprenderà dal momento dell’interruzione con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa.

Elenco ordinanze prefettizie

Per la gara del girone F Vastese-Avezzano è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di L’Aquila.

Per la gara del girone F Montegiorgio-Campobasso la Prefettura di Fermo ha emesso la seguente ordinanza prefettizia:

Vendita di 212 tagliandi per i tifosi ospiti, anche online, fino alle 19 del giorno prima della gara, nelle ricevitorie individuate dalle società coinvolte previa esibizione da parte dell’acquirente del documento d’identità.

Comunicazione alla Questura di Fermo da parte del Campobasso dell’elenco dei possessori dei biglietti con nominativo e data di nascita entro le 10 del giorno della partita.

Impiego nel settore riservato ai tifosi del Campobasso di volontari della stessa società con casacca riconoscibile i cui dati dovranno essere preventivamente comunicati e verificati da parte delle società ospite.

Marina di Ragusa-Città di Acireale (I)

Vendita di 374 tagliandi per i tifosi ospiti, entro le 19 di sabato, nelle ricevitorie individuate dalle società coinvolte previa esibizione da parte dell’acquirente del documento d’identità.

L’elenco dei biglietti venduti con nominativo e data di nascita dovrà essere trasmesso dall’Acireale alla Questura di Ragusa entro le 10 di domenica.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Savona (Carlo Virgilio di Agrigento), Borgosesia – Sanremese (Alessio Schiavon di Treviso), Caronnese – Verbania (Domenico Leone di Barletta), Fezzanese – Seravezza Pozzi (Francesco Gai di Carbonia), Ghivizzano Borgoamozzano – Chieri (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Lavagnese – Fossano (Angelo Tomasi di Lecce), Lucchese – Ligorna (Simone Pistarelli di Fermo), Real Forte Querceta – Casale (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza), Vado – Prato (Andrea Zanotti di Rimini).

Girone B: Brusaporto – Virtus Bolzano (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Castellanzese – Seregno (Fabrizio Pacella di Roma 2), Folgore Caratese – Sondrio (Alessandro Recchia di Brindisi), Inveruno – Scanzorosciate (Davide Gandino di Alessandria), Legnano – Villa Valle (Domenico Mirabella di Napoli), Levico Terme – Pro Sesto (Andrea Ancora di Roma 1), Milano City – Ponte San Pietro (Domenico Mallardi di Bari), Nibionnoggiono – Caravaggio (Stefano Grassi di Forli’), Tritium – Dro (Erminio Cerbasi di Arezzo), Virtusciseranobergamo – Arconatese (Stefano Peletti di Crema).

Girone C: Ambrosiana – Cartigliano (Valentina Finzi di Foligno), Cjarlins Muzane – Legnago Salus (Valerio Vogliacco di Bari), Delta Calcio Rovigo – Villafranca Veronese (Matteo Campagni di Firenze), Este – Mestre (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Luparense – Campodarsego (Francesco D’Eusanio di Faenza), San Luigi – Chions (Stefano Foresti di Bergamo), Tamai – Caldiero Terme (Riccardo Galasso di Ciampino), Union Clodiense Chioggia – Adriese (Marco Marchioni di Rieti), Union Feltre – Montebelluna (Luca Selvatici di Rovigo), Vigasio – Belluno (Gianluca Catanzaro di Catanzaro).

Girone D: Alfonsine – Ciliverghe Mazzano (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Breno – Sporting Franciacorta (Simone Di Renzo di Bolzano), Correggese – Calvina (Federico Cosseddu di Nuoro), Crema – Forli’ (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Fiorenzuola – Lentigione (Marco Russo di Torre Annunziata), Mantova – Fanfulla (Ettore Longo di Cuneo), Mezzolara – Sasso Marconi Zola (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Progresso – Vigor Carpaneto (Francesco Zago di Conegliano), Savignanese – Sammaurese (Fabio Rosario Luongo di Napoli).

Girone E: Albalonga – Foligno (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Bastia – Sporting Club Trestina (Giacomo Casalini di Pontedera), Scandicci – Aglianese (Lucio Felice Angelillo di Nola), Flaminia – San Donato Tavarnelle (Mauro Stabile di Padova), Cannara – Pomezia (Mattia Nigro di Prato), Follonica Gavorrano – Grassina (Riccardo Fichera di Milano), Monterosi – Aquila Montevarchi (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Sangiovannese – Grosseto (Marco Sicurello di Seregno), Tuttocuoio – Ponsacco (Simone Gauzolino di Torino).

Girone F: Porto S. Elpidio – S. Nicolò Notaresco (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Matelica – Jesina (Mauro Gangi di Enna), Montegiorgio – Citta’ Di Campobasso (Matteo Mori di La Spezia), Pineto – Tolentino (Simone Gavini di Aprilia), Olympia Agnonese – Vastogirardi (Emanuele Tartarone di Frosinone), Real Giulianova – Atletico Terme Fiuggi (Vito Guerra di Venosa), Recanatese – Chieti (Mario Perri di Roma 1), San Marino – Sangiustese (Filippo Colaninno di Nola), Vastese – Avezzano (Giuseppe Romaniello di Napoli).

Girone G: Budoni – Aprilia Racing (Marco Di Loreto di Terni), Cassino – Team Nuova Florida (Andrea Valentini di La Spezia), Città Di Anagni – Torres (Matteo Canci di Carrara), Lanusei – Trastevere (Valerio Pezzopane di L’Aquila), Latte Dolce Sassari – Academy Ladispoli (Costantino Cardella di Torre del Greco), Muravera – Turris (William Villa di Rimini), Ostiamare Lido – Vis Artena (Luca De Angeli di Milano), Portici – Latina (Marco Peletti di Crema), Pro Tor Sapienza – Arzachena (Fabrizio Ramondino di Palermo).

Girone H: Agropoli – Francavilla (Gilberto Gregoris di Pescara), Audace Cerignola – Sorrento (Roberto Lovison di Padova), Brindisi – Nardò(Gioele Iacobellis di Pisa), Casarano – Foggia (Dario Madonia di Palermo), Città Di Fasano – Gladiator (Gianluca Renzi di Pesaro), Gravina – Gelbison Vallo Di Lucania (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Grumentum Val d’Agri – Fidelis Andria (Gabriele Gandolfo di Bra), Nocerina – Team Altamura (Francesco Lipizer di Verona), Taranto – Bitonto (Mattia Ubaldi di Roma 1).

Girone I: Biancavilla – Nola (Davide Santarossa di Pordenone), Cittanovese – Giugliano (Simone Trevisan di Mestre), Corigliano Calabro – Palmese (Antonio Monesi di Crotone), Fc Messina – Savoia (Andrea Calzavara di Varese), Licata – Palermo (Valerio Crezzini di Siena), Marina Di Ragusa – Città Di Acireale (Giuseppe Vingo di Pisa), Marsala – Troina (Valerio Bocchini di Roma 1), Roccella – Acr Messina (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), San Tommaso – Castrovillari (Julio Milan Silvera di Valdarno).

