ARCO Record del Mondo e ori assegnati al 6° Italian Challenge

Federazione Italiana Tiro con l’Arco 6° Italian Challenge Rimini, 21 febbraio 2020 I vincitori della sesta edizione Andreoli-Musolesi, Ret-Ibba e Braglia-Lorenzi sono le tre coppie vincitrice dell’Italian Challenge di Rimini nelle divisioni arco olimpico, compound e arco nudo.

Primato mondiale sulle 60 frecce arco nudo per Cinzia Noziglia. Domani il via ai Tricolori Indoor di Rimini.Cala il sipario sull’Italian Challenge di Rimini con la sesta edizione che verrà ricordata per il record di arcieri iscritti, 520, e una linea da tiro da 131 bersagli.

Al termine di una lunga giornata di gare nei padiglioni B5 e D5 della Fiera di Rimini vincono l’oro le coppie formata da Tatiana Andreoli e Federico Musolesi nel ricurvo, Sara Ret e Fabio Ibba nel compound, Daniele Braglia e Marilena Lorenzi nell’arco nudo. In questa divisione da rilevare il nuovo record del mondo – in attesa di omologazione – sulle 60 frecce di Cinzia Noziglia che totalizza il punteggio di 538.Domani e domenica, nello stesso teatro del Challenge, andranno in scena i Campionati Italiani Indoor trasmessi in diretta da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO – Grandissima prestazione e medaglia d’oro per la coppia della Nazionale composta da Tatiana Andreoli e Federico Musolesi che, al termine di un percorso perfetto, vincono 6-0 la finale contro i campioni in carica Chiara Rebagliati e Marco Morello. “Siamo molto soddisfatti di tutta questa giornata” dicono i due vincitori che in qualifica hanno superato entrambi per la prima volta i 590 punti segnano il loro record personale (rispettivamente 593 e 591)

Il bronzo va invece alla coppia Francesco Gregori e Aiko Rolando che battono 6-0 Ginevra Landi e Federico Fabrizzi, in una gara tutta tra arcieri della Nazionale Giovanile.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Vittoria all’ultima freccia nel compound per Sara Ret e Fabio Ibba che battono in finale Elia Fregnan ed Elisa Roner 155-154, nell’ennesima sfida tutta azzurra di questo Italian Challenge. I due festeggiano così la vittoria: “siamo emozionati e stanchi, l’anno scorso siamo arrivati secondi, ma non ci aspettavamo di vincere oggi”.

Bellissima anche la sfida per il bronzo in cui Elisa Bazzichetto e Valentino De Angeli battono allo shoot off 152-152 (19*-19) Cristian Pauletto e Martina Serafini.

I RISULTATI DELL’ARCO NUDO – Nell’arco nudo la vittoria va alla coppia formata da Daniele Braglia e Marilena Lorenzi al termine di una sfida molto equilibrata contro Vito Mecca e Angela Padovani che si conclude 5-3, dopo una lunga valutazione da parte del giudice di gara delle ultime frecce. Finisce 6-2 la finale per il bronzo con Isabella Salmoirago e Cristian Trolese a battere Floriana Campeggi ed Eros Turchi.

NEL WEEKEND I TRICOLORI INDOOR – Domani, sabato, alla Fiera di Rimini inizieranno i Campionati Italiani Indoor con le 60 frecce di qualifica sia al mattino che al pomeriggio delle divisioni arco olimpico, compound e arco nudo che assegneranno i titoli di classe e definiranno i tabelloni delle eliminatori. Domenica lunga giornata di scontri diretti con al mattino le sfide che porteranno alle finali per i Tricolori assoluti a squadre e individuali. YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO, seguirà tutte le frecce dei Campionati in diretta streaming mentre una sintesi delle finali andrà in onda nei prossimi giorni su RaiSport.

FOTO FITARCO/CORSINI 1 Daniele Braglia e Marilena Lorenzi oro arco nudo 2 Fabio Ibba e Sara Ret oro compound 3 Federico Musolesi e Tatiana Andreoli oro arco olimpico