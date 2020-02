ZS Group Messina all’esame dell’ostica Libertas Alcamo

Turno infrasettimanale in serie C Silver. La ZS Group Messina viaggia alla volta di Alcamo per affrontare la Libertas nella gara valevole per la ventunesima giornata, ottava del girone di ritorno.

Gara difficile per i peloritani, reduci dall’agevole successo esterno sul campo del CUS Catania. Alcamo è una formazione ben strutturata che in stagione ha dovuto far fronte a diversi problemi di carattere fisico dei suoi giocatori ed un cambio alla conduzione tecnica. Con il ritorno in panchina di coach Ferrara i bianco azzurri hanno ritrovato la serenità e i risultati, come dimostra il successo prezioso in ottica playoff di domenica scorsa sul difficile parquet di Acireale. Tra le mura amiche il team caro al presidente Paglino ha sempre offerto delle buone prove e sicuramente, galvanizzata dall’affermazione sugli acesi, proverà a rendere dura la vita ai peloritani. Gli alcamesi non fanno mistero di voler tentare di migliorare l’attuale sesta posizione in classifica, ed una vittoria sui giallorossi sarebbe un trampolino ideale per raggiungere l’obiettivo minimo a cui una squadra del calibro di Alcamo può ambire.

La Basket School Messina è cosciente delle difficoltà che presenta la sfida del “PalaTreSanti” e già sabato al “PalaCUS”, coach Paladina ha ridotto il minutaggio per alcuni dei suoi titolari. Già alla vigilia del match coach Pippo Sidoti ha catechizzato i suoi ragazzi sulla fase conclusiva della regular season. “Saranno sette finali – ha detto il direttore tecnico dei messinesi – e noi le dovremo affrontare tutte a prescindere dagli avversari che ci troveremo di fronte. Non fa differenza se giocheremo contro la prima o l’ultima in classifica, l’intensità e l’impegno dovranno essere sempre costanti”. Dovrà essere questo lo spirito con cui gli scolari dovranno scendere in campo, pronti a dare tutto per ripagare i tanti sacrifici che la dirigenza peloritana sta facendo in questa stagione, pur di regalare un grande risultato alla Messina cestistica. Un eventuale successo in quel di Alcamo, spalancherebbe nuovi orizzonti alla ZS Group Messina, per cui sarà un esame molto importante da superare per poter pensare in grande.

La palla a due del match tra Libertas Alcamo e ZS Group Messina è prevista per le ore 20:00 di mercoledì 19 febbraio. Dirigeranno la sfida del “PalaTreSanti” i fischietti di Porto Empedocle Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 19:55 sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School all’indirizzo https://www.facebook.com/basketschoolmessina/.

