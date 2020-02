CALCIO – Torneo “Roma Caput Mundi”, i risultati della 2ª giornata: l’Under 18 LND batte anche il Galles

Roma, 18 febbraio 2020 – Si è giocata questo pomeriggio la 2ª giornata del torneo internazionale “Roma Caput Mundi”, manifestazione per under 18 in scena fino al 21 febbraio sui campi delle province di Roma e Frosinone.

Dopo il largo successo di ieri ad Artena contro l’Inghilterra, al “Roberto Pera B”’ di San Cesareo l’Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti ha concesso il bis col Galles vincendo una gara complicata per 3-2. Inizio devastante dei ragazzi di Giannichedda che in poco più di dieci minuti affondano prima con Kouda (Folgore Caratese) e poi De Paoli (Union Feltre). Il doppio vantaggio acquisito dalla rappresentativa porta ad un calo del ritmo che fa gioco ai gallesi, bravi a colpire in mischia con Lloyd e Thomas per l’incredibile rimonta. Nella ripresa l’Under 18 LND torna in campo con uno spirito diverso ed infatti al 16′ gli sforzi vengono premiati dal colpo di testa di Capellari (Torviscosa) su angolo battuto da Kouda. Nell’altro match del girone vince anche la Moldova, ultima avversaria della fase di qualificazione, che batte l’Inghilterra per 4-1.

Nel girone B passa in testa alla classifica il Kosovo grazie al successo di misura sulla Grecia e complice il passo falso della Rappresentativa del CR Lazio, ko per 2-1 contro il Frosinone.

Domani il torneo si prenderà una pausa per lasciare spazio alla cerimonia ufficiale al Salone d’Onore del CONI a Roma (ore 10), dove saranno presenti importanti cariche istituzionali e dello sport insieme alle delegazioni di tutte le squadre partecipanti. Si tornerà in campo giovedì alle 14.30 per l’ultima giornata della fase di qualificazione.

TABELLINO

GALLES-UNDER 18 LND 2-3

Galles (5-3-2): Goldston; Allen, Thomas (17’st R.Jones), Beaumont, D.Jones, Owen (22’st Llewelyn); Lyon (22’st Baston), Roberts, Parry-Jones; L.Lloyd, Evans (10’st J.Lloyd). A disp.: Blackwell-Jones, Williams, Dubjaga. All.: Williams

Under 18 LND (4-3-3): Rubbi; Amato, Facchini, Mosagna, Mazzali; Diomande (20’st Tronchin), Capellari, Vallisa (35’st Mancini); Kouda (20’st Sordilli), Nwachukwu (39’st Ricci), De Paoli (7’st Verdesi). A disp: Zaccone, Convito, Bellarosa, Braconi. All.: Giannichedda

Arbitro: Baratta di Ciampino

Guardalinee: Cirillo e Dattilo di Roma1

Marcatori: 8’pt Kouda (Lnd), 13’pt De Paoli (Lnd), 23’pt L.Lloyd (G), 34’pt Thomas (G), 16’st Capellari (Lnd)

Note: Espulsi: Beaumont (G); Ammoniti: Allen, Parry-Jones, Roberts e Owen (G); Mosagna, Amato (Lnd) Recupero 1′ e 6′

RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO

2ª giornata

Girone A

Moldova-Inghilterra 4-1

Galles-Under 18 LND 2-3

Classifica: Under 18 Lnd e Moldova 6 punti, Inghilterra e Galles 0

Girone B

Frosinone-CR Lazio 2-1

Grecia-Kosovo 0-1

Classifica: Kosovo 5, Frosinone 4, CR Lazio 3, Grecia 0

3ª giornata – 20 febbraio ore 14.30

Girone A

Under 18 LND-Moldova (Comunale “Gillaro” di Monte Compatri, RM)

Inghilterra-Galles (Comunale B di Valmontone, RM)

Girone B

Kosovo-CR Lazio (“8 Settembre” di Frascati, RM)

Frosinone-Grecia (Comunale di San Giovanni Incarico, FR)

IL CALCIO E’ ROSA – DONNE E PACE – Anche la seconda giornata si è dimostrata piuttosto complicata per le italiane impegnate al Torneo femminile per Under 23 in concomitanza col “Roma Caput Mundi”. La Rappresentativa del CPA Bolzano è l’unica a riportare un successo (1-0 contro il Galles), mentre perdono tutte le altre: 8-0 la selezione del CR Lazio contro il Kosovo, 6-0 quella abruzzese contro l’Inghilterra e con lo stesso risultato il Grifone Gialloverde contro la nazionale della Moldova. Si torna in campo giovedì 20 febbraio alle ore 14.30 per la terza e ultima giornata dei gironi di qualificazione.

RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO

2ª giornata

Girone A

Grifone Gialloverde-Moldova 0-6

CR Abruzzo-Inghilterra 0-6

Classifica: Inghilterra e Moldova 6 punti, CR Abruzzo e Grifone Gialloverde 0

Girone B

Kosovo-CR Lazio 8-0

CPA Bolzano-Galles 1-0

Classifica: Kosovo 6, CPA Bolzano e Galles 3, CR Lazio 0

3ª giornata – 20 febbraio, ore 14.30

Girone A

Moldova-Inghilterrra

Grifone Gialloverde-CR Abruzzo

Girone B

CR Lazio-CPA Bolzano

Galles-Kosovo

