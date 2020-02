Calcio “Roma Caput Mundi”: partita la 14ª edizione del torneo, debutto super per l’Under 18 LND

Roma, 17 febbraio 2020 – E’ scattata ufficialmente la 14ª edizione del “Roma Caput Mundi“, torneo internazionale per under 18 organizzato dal Comitato Regionale Lazio LND. Gli otto team partecipanti sono scesi in campo per la prima giornata della manifestazione in programma fino a venerdì prossimo, quando si giocherà la finale all'”Anco Marzio” di Ostia.

Debutto più che positivo per l’Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti campione in carica, che al Comunale di Artena ha battuto per 5-1 l’Inghilterra dei college: a sbloccare la partita è un rigore procurato e trasformato dall’attaccante dell’Union Feltre De Paoli nel primo tempo, poi la selezione composta da calciatori dei club di Serie D e dei campionati regionali dilaga nella ripresa con Nwachukwu (Giorgione), ancora De Paoli, Sordilli (Trastevere) e Kouda (Folgore Caratese). Per gli inglesi rete del momentaneo 3-1 col rigore di Banhire. I ragazzi di Giuliano Giannichedda andranno alla ricerca di altri tre punti preziosi già domani contro il Galles (ore 14.30 al “Roberto Pera B”’ di San Cesareo), sconfitto nell’altro match del girone A dalla Moldova: “Siamo stati bravi a tenere botta fisicamente e a sfruttare la tecnica superiore in occasione dei gol. Faccio i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento e la concentrazione sempre alta per tutti i novanta minuti”.

Nel girone B sorridono invece la Rappresentativa del CR Lazio e la nazionale del Kosovo, al successo contro Grecia e Frosinone rispettivamente per 2-0 e 4-3 ai rigori (1-1 al termine dei tempi regolamentari).

TABELLINO

UNDER 18 LND-INGHILTERRA 5-1

Under 18 LND (4-3-3): Rubbi; Amato, Facchini (20’st Ricci), Mosagna, Zaccone (1’st Mazzali); Diomande, Mancini (30’st Vallisa), Tronchin; De Paoli (20’st Kouda), Nwachukwu (10’st Braconi), Sordilli. A disp: Convito, Capellari, Bellarosa, Verdesi. All.: Giannichedda

Inghilterra (4-4-2): Crawdron (1’st Champman); Miller, Jelley (26′ st Price), Wood, Brophy; Parry, Walker (1’st Connelly), Simons, Evans (17’st Jones); Constable (9’st Banhire), Watts. A disp: Chitepo, King, Dennett. All.: Todd

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale

Guardalinee: Samà di Roma2 e Passero di Roma1

Marcatori: 18′ pt rig. De Paoli, 3’st Nwachukwu, 5’st De Paoli, 16’st rig. Banhire (I), 21’st Sordilli, 43’st Kouda

Note: Ammoniti: Crawdron (I). Recupero 2′ e 3′

PROGRAMMA

1ª giornata

Girone A

Under 18 LND-Inghilterra 5-1

Moldova-Galles 2-1

Classifica: Under 18 Lnd e Moldova 3 punti, Inghilterra e Galles 0

Girone B

CR Lazio-Grecia 2-0

Kosovo-Frosinone 3-0

Classifica: CR Lazio 3, Kosovo 2, Frosinone 1, Grecia 0

2ª giornata (domani ore 14.30)

Girone A

Moldova-Inghilterra (“A.Collacchi A” di Segni)

Galles-Under 18 LND (“R.Pera B”’ di San Cesareo)

Girone B

Frosinone-CR Lazio (“A.Caslini” di Colleferro)

Grecia-Kosovo (“L.Galeotti’ di Carpineto Romano)

“IL CALCIO E’ ROSA – DONNE E PACE” – Contestualmente al “Roma Caput Mundi” è cominciata anche la 4ª edizione del torneo dedicato al calcio femminile under 23. Al termine della prima giornata a secco le italiane in gioco: nel girone A successi di Moldova e Inghilterra contro CR Abruzzo e Grifone Gialloverde (4-0 e 8-1), mentre nel girone B il Galles ha superato il CR Lazio per 3-2 e il Kosovo il CPA Bolzano per 3-0.

Questo il programma della 2ª giornata (domani ore 14.30): Grifone Gialloverde-Moldova (“8 Settembre” di Frascati), CR Abruzzo-Inghilterra (“R.Abbafati” di Lariano), Kosovo-CR Lazio (“L.Ariola” di Cave) e CPA Bolzano-Galles (Comunale di San Giovanni Incarico).

