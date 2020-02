Scuola Federale Velocità. Si parte a febbraio da Rieti.

Torna la Scuola Federale Velocità, che nel 2020 incrementa ancora i propri appuntamenti. Il progetto che permette ai piccolissimi dai 6 ai 12 anni di salire per la prima volta in moto in totale sicurezza, dopo il successo degli anni passati, conferma gli appuntamenti in importanti location come Misanino e Mugellino, inserendo però nuove località.

Da questa stagione infatti sarà possibile per tutti i piccoli appassionati girare anche ad Ottobiano e a Rieti. E proprio l’impianto laziale de La Scintilla darà il via ai corsi 2020, con i primi appuntamenti previsti già per il 15 e 16 febbraio.

Clicca qui per il Calendario 2020

Nata dall’esperienza con le due ruote e dalla passione per la formazione del tecnico federale, un tempo pilota SBK e supersport, Gianluca Nannelli, la Scuola Federale Velocità ha all’attivo la positiva esperienza del biennio 2028-2019. Sotto l’ala protettiva della FMI, i giovani avranno anche quest’anno l’opportunità di apprendere tecniche di guida, prepararsi ad affrontare il traffico urbano e testare la loro attitudine alla competizione su due ruote. Il tutto in totale sicurezza grazie all’occhio esperto dei Tecnici Federali. Non mancheranno poi alcune minimoto elettriche, per sensibilizzare i partecipanti al tema della salvaguardia ambientale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: scuola.motociclismo@federmoto.it; tel. 349 0632828.