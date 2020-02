Nazionale A Matteo Tambone convocato per il raduno di Napoli

Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha convocato Matteo Tambone per il raduno di Napoli. Con il playmaker dell’Openjobmetis Varese sono 16 i giocatori a disposizione del coach Azzurro per la prima finestra di qualificazione a EuroBasket 2021.

La Conferenza stampa di presentazione della gara contro la Russia si terrà il prossimo 19 febbraio (ore 15.30), presso la Sala Posillipo B dell’Eurostars Hotel Excelsior di Napoli (via Partenope 48).

I 16 convocati

Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli Cremona)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona)

Andrea De Nicolao (1991, 185, P, Umana Reyer Venezia)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari)

Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro)

Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

Atleti a disposizione

Luca Campogrande (1996, 198, G, Happy Casa Brindisi)

Leonardo Candi (1997, 190, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Il programma

Lunedì 17 febbraio

Ore 13.00 – Inizio raduno presso Eurostars Hotel Excelsior di Napoli

Ore 17.30/20.30 – Allenamento presso PalaBarbuto

Martedì 18 febbraio

Ore 10.00/12.30 – Allenamento

Ore 17.30/20.30 – Allenamento (a porte aperte)

Mercoledì 19 febbraio

Ore 10.00/12.30 – Allenamento

Ore 17.30/20.30 – Allenamento (a porte aperte)

Giovedì 20 febbraio

Ore 10.00/11.00 – Allenamento

Ore 20.30 – Italia-Russia (diretta su Sky Sport HD)

Venerdì 21 febbraio

Ore 8.30 – Trasferimento a Tallinn (Estonia)

Ore 19.30/21.00 – Allenamento

Sabato 22 febbraio

Ore 9.30/11.30 – Allenamento

Ore 19.30/21.00 – Allenamento

Domenica 23 febbraio

Ore 9.45/10.45 – Allenamento

Ore 18.00 (in Italia) – Estonia-Italia (diretta su Sky Sport HD)

Lunedì 24 febbraio

Ore 7.30 – Rientro a Roma

Ore 10.15 – Fine raduno

Ticketing Italia-Russia

La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito vivaticket.it

L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (senza posto assicurato).

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, anche per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori che dovranno fare richiesta per l’accredito inviando un’email all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com entro e non oltre venerdì 14 febbraio.

Le conferme saranno inviate entro lunedì 17 febbraio 2020.

Ingresso a prezzo ridotto per gli Under 14 e gli Over 65. Per tutte le info, scrivere a ufficiostampa@mgsport.com.

Scontistica riservata anche ai tesserati FIP e CSI che dovranno inviare la propria richiesta entro e non oltre giovedì 13 febbraio 2020 secondo le modalità di seguito riportate:

– i tesserati FIP potranno richiedere i biglietti attraverso il Comitato Regionale FIP Campania, scrivendo all’indirizzo email info@campania.fip.it

– i tesserati CSI potranno inoltrare la propria richiesta all’ indirizzo email eventi@csi-net.it

Tutte le richieste di accredito dovranno pervenire entro il 17 febbraio 2020 attraverso il FIBA Media Portal al seguente link: https://accreditation.fiba.com/fiba-publicregistration/en-US/Profile

– Non verranno prese in considerazione richieste provenienti da: rappresentanti di club, agenti, bloggers o altri media che non producano contenuti originali.

– La decisione finale di concedere l’accredito spetta a FIBA. Per ulteriori informazioni scrivere a: accreditation@fiba.com

Calendario EuroBasket 2021 Qualifiers, Gruppo B

20 febbraio 2020

Ore 20.30 Italia-Russia (diretta su Sky Sport HD)

Ore 20.15 Macedonia del Nord-Estonia

23 febbraio 2020

Ore 19.00 Estonia-Italia (18.00 italiane, diretta su Sky Sport HD)

Ore 16.00 Russia-Macedonia del Nord

27 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Russia

30 novembre 2020

Russia-Italia

Estonia-Macedonia del Nord

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2021 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1 dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021.

Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2021 si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

